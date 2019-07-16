الاتحاد الأوروبي يجدد عقوباته على كوريا الشمالية بسبب أنشطتها النووية

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، تجديد عقوباته على كوريا الشمالية، على خلفية أنشطتها المتعلقة بتطوير الصواريخ الباليستية والأسلحة النووية.

وذكر المجلس في بيان صدر عنه في وقت متأخر الإثنين، أن "المجلس راجع قائمة الجهات الخاضعة لتدابير تقييدية بموجب نظام العقوبات ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".

ولفت البيان إلى أن العقوبات تحظر الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة من السفر كما تقضي بتجميد أصولهم.

وتابع أن "تلك الكيانات والأفراد تبقى خاضعة للعقوبات لمساهمتهم في برامج مرتبطة بأسلحة الدمار الشامل أو أخرى متعلقة بالصواريخ الباليستية أو النووية، أو لتهربها من العقوبات".

ووفق بيان المجلس، فإن ما مجموعه 57 شخصًا يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقال أيضًا إن مجلس الاتحاد الأوروبي جمّد مؤخرًا تسعة كيانات، كجزء من نظام العقوبات الخاص به.

يشار أن الاتحاد الأوروبي بدأ بفرض إجراءات تقييدية ضد كوريا الشمالية في ديسمبر / كانون الأول عام 2006.