المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردني توجه دعوة للمنشآت المسجّلة في الاردن

اكد الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي انه يدعو كافة المنشآت المسجّلة في الضمان إلى ضرورة المبادرة العاجلة لتحديث بيانات ضباط ارتباطها قبل انتهاء المدة المقررة لذلك مع نهاية الشهر الجاري لتتمكن من الاستفادة من كافة الخدمات الالكترونية المتطورة التي تقدمها المؤسسة حالياً وتلك التي ستطلقها في المرحلة القريبة القادمة ولا سيما الخدمات المتعلقة بإصابات العمل.

ووضح الصبيحي بأنه مع نهاية الفترة المحددة لتحديث البيانات لن يكون بإمكان المنشآت التي لم تقم بتحديث بيانات ضباط ارتباطها الاستفادة من خدمات المؤسسة المختلفة ما لم تقم باستدراك أمرها وتحديث البيانات المطلوبة.

وقال الصبيحي أن الهدف من هذا التحديث تمكين ضباط الارتباط من تزويدها بالبيانات والمعلومات وبشكل إلكتروني ومباشر من خلال الخدمات الإلكترونية التي توفرها المؤسسة والتبليغ عن حوادث العمل، والتحقق من البيانات الواردة من منشآتهم لمؤسسة الضمان بأنها معتمدة وصحيحة.

واشار الى انه يمكن الحصول على نموذج تحديث بيانات ضابط الارتباط من زاوية النماذج والطلبات، كما بإمكانه أيضاً مراجعة أي فرع من فروع المؤسسة للحصول على هذا النموذج ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة وتفعيله من فرع المؤسسة الذي تتبع له منشأته، منوهاً إلى أن المعلومات المقدمة في النموذج تعتبر إقراراً من ضابط الارتباط على دقتها وصحتها، مضيفا بأنه يتعين على ضابط ارتباط المنشأة الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمؤسسة الضمان (www.ssc.gov.jo)

ومن الجدير بالذكر، أكد على أهمية قيام ضابط ارتباط المنشأة بتوقيع النموذج من المفوض بالتوقيع لدى منشأته أو المصادقة على التوقيع من البنك المعتمد لدى المنشأة في حال عدم تمكن المفوض بالتوقيع من مراجعة المؤسسة، وبعد ذلك عليه مراجعة فرع المؤسسة الذي تتبع له منشأته ليتم تحديث البيانات بشكل مباشر وفوري من قبل موظف المؤسسة.