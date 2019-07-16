محاولة في الكونغرس لعزل ترامب

قال النائب آل غرين ( تكساس) يوم الاثنين إنه يعتزم فرض تصويت على عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد تغريداته، التي تقترح على النائبات الديمقراطيات التقدميات “العودة” إلى من حيث أتين.

وأضاف غرين، الذي حاول فرض عملية تصويت لعزل ترامب في عام 2017، أنه يشعر بالحاجة إلى اتخاذ إجراء بسبب خطاب الرئيس الأخير.

وأكد أنه سيطرح، هذا الشهر، عملية المساءلة للتصويت على أرضية مجلس النواب الأمريكي بسبب “التعصب في سياسة الرئيس”.

وقال النائب الديمقراطي في مؤتمر صحافي تم بثه على ” فيسبوك” إنه يعتزم المضي قدمًا في الإجراء قبل عطلة الكونغرس في شهر أغسطس/ آب، مضيفا أن التسامح مع التعصب هو إدامة للتعصب.