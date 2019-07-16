حقيقة موعد اعلان نتائج التاسع في سوريا ٢٠١٩

اكد وزير التربية السورية عماد موفق العزب خلال تصريحات صحفية، ان التصحيح لامتحانات التاسع 2019 لا زال مستمر ومن المتوقع ان تصدر النتائج مطلع الأسبوع المقبل، مؤكدة أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي من تحديد موعد إعلان نتائج شهادة التعليم الأساسي.

ووضح الوزير أن المعلمين والمعلمات يبذلون مجهودا كبيرا منذ انطلاق الامتحانات، وذلك للانتهاء من مراجعة كافة أوراق الإجابات، وقال هناك تعليمات مشددة بالتركيز والتدقيق أثناء التصحيح والرصد والمراجعة، اما بالنسبة للتلاميذ في الصف التاسع واللذين تعذر عليهم حضور امتحانات شهادة التعليم الأساسي خلال الدورة الأولى، وضح انه يمكنهم حضورها دورة استثنائية أخرى في شهر آب بعد حضور بعض دروس التقوية.

وصرح سيادته أن هناك نحو 277480 طالب وطالبة أدوا امتحانات الصف التاسع خلال الدورة الأولى، وتم توزيعهم على 2215 لجنة امتحانيه، بينما حضر 3687 طالب وطالبة في الإعدادية الشرعية تم توزيعهم على 54 مركز امتحاني، وكان سيادته اطمئن على حسن سير الامتحانات، ووضوح كافة الأسئلة وشموليتها، وعدم خروج أي نقاط خارج المنهج الدراسي.

ووضح الوزير ان نتائج التاسع 2019 تشمل كل محافظات سوريا بداية من دمشق، حلب، الحسكة، دير الزور، السويداء، درعا، القنيطرة، ريف دمشق، حمص، حماة، إدلب، الرقة، الزور، ثم اللاذقية وأخيرا طرطوس.

وفي السياق نفسه، قدم السيد الوزير خالص الشكر لوزارة الداخلية، وكل المحافظين، ممن شاركوا في إنجاح العملية الامتحانية خلال الدورة الأولى، وأنه يتوقع أن ترتفع نسبة النجاح في نتائج التاسع في سوريا 2019 على الرغم من الظروف السياسية التي تمر بها البلاد، وقال لولا تكاتف الجيش والشعب والداخلية لانهارت وزارة التربية السورية بكل خدامتها.

من المرجح أن يتم إعلان نتائج التاسع في سوريا 2019 من خلال رابط موقع وزارة التربية السورية برقم الاكتتاب أو حسب الاسم من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي التالي: من هنا، ويمكن لجميع التلاميذ الاستعلام فور إعلانها مباشرة.