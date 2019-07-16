برشلونة يتقدم خطوة جادة لاستعادة نيمار

أفادت تقارير صحفية، بأن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أبلغ فريقه باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق هذا الصيف.

وبحسب ما نقلته شبكة "ESPN" العالمية، فإن نيمار عقد جلسة مع ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، عقب عودته للعاصمة الفرنسية، وأبلغه برغبته في الرحيل.

وأشارت الشبكة، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها نيمار مع ليوناردو وجهًا لوجه عن هذا الأمر، رغم أنهما تحدثا عبر الهاتف عدة مرات، منذ تولي الأخير منصب المدير الرياضي.

وعلى الرغم من أن نيمار لم يتدرب مع الفريق بالأمس، وليس من المتوقع أن يُشارك في المباراة الودية اليوم الثلاثاء ضد دينامو دريسدن، إلا أنه قام بتدريبات في صالة الألعاب الرياضية، وسيخضع للمزيد من الفحوصات.

وتابعت الشبكة "لازال الوكيل بيني زهافي، يعمل بجد مع كيا جورابشيان، وكيل فيليب كوتينيو، لاعب البارسا، في محاولة لضمان إتمام الصفقة التبادلية".

وأشارت تقارير سابقة إلى أن كوتينيو، سيكون ضمن صفقة عودة نيمار إلى برشلونة.

إلى ذلك كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها أن إدارة البارسا تحركت خطوة جادة نحو شراء نيمار في صفقة تبادلية تشمل انتقال لاعبين من الفريق الكاتالوني إلى النادي الباريسي.

وقالت الصحيفة "حتى الآن، ما زال نيمار لاعبا في بي إس جي ومن المحتمل أن يبقى في صفوف الفريق الفرنسي اليوم الثلاثاء، ولكن مع حلول يوم الأربعاء لا أحد يعلم ماذا يمكن أن يحدث؟"

وأضافت أن أمر عودة نيمار أحدث صدى قويا داخل جدران برشلونة، وأن مسؤولي النادي الإسباني بدأوا منذ أيام قليلة مفاوضات حقيقية مع النادي الباريسي.

ونقلت "ليكيب" عن مصدر مقرب من نادي برشلونة أن عرض البارسا المبدئي لضم نيمار ليس مكتوبا، بل مجرد عرض شفهي يتضمن استغناء البارسا عن لاعبين تتجاوز قيمتها 222 مليون يورو مقابل اللاعب البرازيلي.