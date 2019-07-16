ظريف يعتبر أن الولايات المتحدة “تلعب بالنار”

حذر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، امس الأثنين،، من أن الولايات “تلعب بالنار”، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين أزمة على خلفية البرنامج النووي الإيراني.

وانسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق المبرم مع الدول العظمى، الهادف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني، وأعادت فرض عقوبات مشددة.

وأعلنت إيران، الأسبوع الماضي، أنها قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من 3,67 بالمئة التي ينص عليها الاتفاق، وتجاوزت سقف الإنتاج البالغ 300 كلغ لاحتياطي اليورانيوم المخصب.

وقال ظريف لشبكة (إن بي سي نيوز): “أعتقد أن الولايات المتحدة تلعب بالنار”.

غير أنه قال: “يمكن العودة عن ذلك خلال ساعات”، مضيفًا: “لسنا بصدد تطوير أسلحة نووية. إن كنا نسعى إلى تطوير أسلحة نووية لفعلنا ذلك منذ وقت طويل”.

وتأتي تصريحاته في وقت فرضت فيه الولايات المتحدة قيودًا على حركته في نيويورك التي يزورها لحضور اجتماع في الأمم المتحدة.

فبعد أسابيع من تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على ظريف، أعلن نظيره الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن وافقت على السماح له بدخول البلاد، لكنها منعته من الانتقال أبعد من ستة بلوكات (مربعات سكنية) من مقر بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وهو إجراء غير اعتيادي.

وقال بوميبو لصحيفة واشنطن بوست: “الدبلوماسيون الأمريكيون لا يتجولون في طهران، لذلك لا نرى أي سبب للدبلوماسيين الإيرانيين كي يتجولوا بحرية في مدينة نيويورك”.

وأضاف أن “وزير الخارجية ظريف يستغل حريات الولايات المتحدة للمجيء إلى هنا ونشر الدعاية الخبيثة”.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، للصحافيين إن الأمانة العامة للأمم المتحدة على اتصال بالبعثتين الأمريكية والإيرانية فيما يتعلق بالقيود على حركة ظريف، و”نقلت قلقها إلى الدولة المضيفة”.

وحتى من حدود مقر البعثة الإيرانية، سعى ظريف إلى نقل رسالته إلى وسائل الإعلام كما هو معتاد في رحلاته إلى الأمم المتحدة.

وقامت البعثة الإيرانية بنشر صور لظريف خلال إجرائه مقابلات مع شبكة “إن بي سي نيوز”، وأيضًا هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وهناك اتفاق مع الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة على إصدار تأشيرات فورية للدبلوماسيين الأجانب، ونادرًا ما ترفض ذلك.

لكن واشنطن بشكل عام تحظر على دبلوماسيي الدول المعادية لها تخطي دائرة قطرها 40 كيلومترًا ابتداءً من مستديرة كولومبوس.

ومن المقرر أن يتحدث ظريف، الأربعاء، خلال اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة حول التنمية المستدامة.

وكان وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، قد صرّح في 24 حزيران/يونيو أن العقوبات ضد ظريف ستأتي في وقت لاحق، لكن محللين شككوا في ذلك، مشيرين إلى أن العقوبات تحد من إمكانيات الحوار الذي يسعى اليه ترامب.

وقال ظريف في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز إنه لن يتأثر بأي عقوبات لأنه لا يمتلك أي أصول خارج إيران.