خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

ذكرت إذاعة صوت الأسرى أن خمسة أسرى من الضفة والقدس المحتلتين يدخلون اليوم 16 يوليو أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

من القدس:

◼الأسير إياد وليد احمد المهلوس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.

◼والأسير باسم محمد عبد الرحمن جابر (44 عامًا) المحكوم بالسجن 25 عامًا.

◼والأسير علي فهمي إبراهيم دعنا (44 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا؛ وهم معتقلون منذ عام 2003، وأمضوا 16 عامًا في السجون.

ومن رام الله:

◼الأسير إشراق أحمد يوسف ارحيمى (48 عامًا) المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

◼والأسير رامز تركي عبيد ريماوي (37 عامًا) من رام الله المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في السجون.