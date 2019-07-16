تجدد الاحتجاجات بالسودان وخلافات داخل المعارضة حول الإعلان الدستوري

تظاهر مئات السودانيين في شوارع أحد أحياء الخرطوم، احتجاجا على مقتل مدني برصاص قوات الدعم السريع، فيما حرق محتجون مقرا لقوات الدعم السريع بمدينة الضعين، في حين اختلفت مكونات قوى الحرية والتغيير حول "الإعلان الدستوري"، مما أدى لتأجيل اجتماع كان مقررا أن تعقده مع المجلس العسكري.

وأحاطت شرطة مكافحة الشغب بالمتظاهرين الذين لوحوا بالأعلام السودانية ورددوا هتافات ثورية في حي بوري في شرق الخرطوم، الذي يعد مسرحا للاحتجاجات منذ انطلاق شرارتها في كانون الأول/ديسمبر.

وجاءت التظاهرة بعد ساعات على تفريق الشرطة لتظاهرة أخرى في المدينة، خرجت احتجاجا على مقتل مدني، يوم الأحد، في مدينة السوكي في ولاية سنار جنوب شرق الخرطوم.

وقتل المدني خلال مواجهات بعدما تجمّع محجون في السوكي للمطالبة بخروج قوات الدعم السريع من المدينة، وفق سكان ولجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاج. وكانت هناك مزاعم أن قوات الدعم فتحت النار على المتظاهرين.

وخرج نحو 200 شخص في تظاهرة منفصلة وهم يهتفون "حكم مدني، حكم مدني" في محطة حافلات في وسط الخرطوم بسبب أحداث العنف في السوكي.

لكن شرطة مكافحة الشغب فرقتهم بسرعة وأطلقت الغاز المسيل للدموع، وفق شهود قالوا ان الشرطة ضربت أيضا عدة متظاهرين ووضعتهم داخل شاحنات، في حين تم نشر أعداد كبيرة من عناصر الشرطة في المنطقة.