السعودية توافق على زيادة حصة الحجاج الإيرانيين الموسم الحالي

أعلن مساعد رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية لشؤون التنمية، محمد أزاد، عن اتفاق مع الجانب السعودي لزيادة حصة الزوار الإيرانيين خلال مناسك الحج لهذا العام. وفق ما ذكرت وكالة إيرنا الإيرانية.

وأوضح أزاد أنه بعد التنسيق مع المسؤولين السعوديين، تم الاتفاق على زيادة حصة إيران بمقدار 2000 زائر خلال مناسك الحج لهذا العام، من 86 ألفا و500 إلى 88 ألفا و500 حاج.

وأشار المسؤول في منظمة الحج والزيارة إلى أن عملية تفويج الزوار الإيرانيين إلى الديار المقدسة بدأت في 8 يوليو الحالي.

وبين أيضا أنه تم لغاية الاثنين 15 يوليو نقل ما يزيد على 17 ألفا و500 زائر عبر 86 رحلة جوية إلى السعودية.