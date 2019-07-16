الاحتلال الإسرائيلي يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

اخترقت سفينة تابعة لبحرية الاحتلال الإسرائيلي الليلة المنصرمة، المياه الإقليمية اللبنانية.

ونقلت القناة العبرية السابعة عن موقع LBC اللبناني، أن سفينة تابعة للجيش الإسرائيلي دخلت المياه الإقليمية اللبنانية لمسافة 100 متر على الأقل لمدة 4 دقائق مقابل منطقة رأس الناقورة.

ووفقا للتقرير اللبناني، أبلغت الحكومة اللبنانية قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة عن ذلك، فيما لم تعلق "إسرائيل" على الحادثة. فيما تابعت قوات الأمم المتحدة في لبنان الموضوع.

وتم رصد السفنية من قبل قوات اليونيفيل قبالة الحدود البرية في راس الناقورة بين الأراضي المحتلة ولبنان، وفقا للتقرير، الذي أضاف أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أبلغت السلطات اللبنانية بالخرق.

وتأتي هذه الحادثة بعد شهر من تقارير تحدثت عن أن دولة الاحتلال ولبنان حققتا تقدما حقيقيا تجاه فتح محادثات مباشرة حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بشكل رسمي، حيث من المتوقع أن تجرى أول جولة من المحادثات في شهر تموز/يوليو الجاري.