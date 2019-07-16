غليان في السجون: استشهاد الأسير نصر طقاطقة في سجن "نيتسان" داخل العزل الانفرادي

استشهد صباح اليوم الثلاثاء، الأسير نصر طقاطقة من بلدة بيت فجار في بيت لحم في الضفة المحتلة، داخل سجن "نيتسان" الصهيوني.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير طقاطقة منذ نحو أسبوعين، بعد دهم منزل ذويه في بلدة بيت فجار، ونقلته إلى سجن "الجلمة" للتحقيق، وبعدها تم نقله إلى العزل الانفرادي في "نيتسان".

وقد سادت حالة من التوتر والغليان في كافة سجون الاحتلال فور الإعلان عن استشهاد طقاطقة.

وقد اتخذت ما تسمى بمصلحة السجون اجراءات صادمة لمواجهة ردود فعل الأسرى.

كما حملت الحركة الأسيرة إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير طقاطقة، الذي استشهاد جراء التعذيب والاهمال الطبي.

وطالبت الجهات الرسمية والحقوقية بتشكيل لجنة تحقيق محايدة لمعرفة أسباب استشهاد الأسير طقاطقة.

وأكدت أن حالة الغليان ستبقى مستمرة في السجون حتى الوقوف على تفاصيل استشهاد الأسير نصر طقاطقة .

وباستشهاد طقاطقة يرتفع عدد الأسرى الذين استشهدوا بسجون الاحتلال إلى مايقارب 220 أسيراً، نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب الممارس في السجون.