اعتماد نتائج المراسلة 2019 اثبات المستوى - وزارة التربية والتعليم في العراق

صرحت وزارة التربية والتعليم في العراق على اعتماد نتائج المراسلة 2019، ونتائج المستوى في بعض الولايات الجزائرية بشكل رسمي، على أن يتمكن جميع الطلبة من الحصول على النتائج خلال 48 ولاية بكل سهولة ويسر عن طريق رقم التسجيل الخاص بكل الب وطالبة، حيث تعد تلك النتائج هي تحديد المصير بالنسبة للطلبة ومستقبلهم المعيشي، وتشمل مجموعة من الاختبارات التي يجتازها المتقدمين والمتقدمات في الديوان الوطني الجزائري والتعليم على مستوى أبعد وأشمل.

وأكد مصدر مطلع بوزارة الديوان الوطني للتعليم والتكوين، بأن نتائج امتحان المستوى فيما يعرف بالمراسلة للعام 2019 سيتم الإعلان عنها رسميا مع أواخر شهر جوان ولجميع المتقدمين لامتحان المراسلة ضرورة اثبات المستوى، مشيرا انه بإمكان جميع الطلاب الحصول على نتائج امتحان المستوى المراسلة في جمهورية الجزائر الشعبية من خلال الدخول على المواقع الرسمية للتكوين والتعليم عن بعد onefd على الانترنت.

ووضحت الوزارة انه يستطيع لأي مرشح أو مرشحة الاستعلام عن النتائج لامتحان المراسلة من خلال الدخول لموقع الديوان الوطني للامتحانات، ثم يقوم بإدخال البيانات الخاصة به في المكان المخصص لذلك، وفور ظهورها يمكنه الاستعلام عن النتيجة وكشوف الدرجات.

للاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي من هنا.