رابط التسجيل في جامعة نجران للدبلومات 1440

اعلنت جامعة نجران أمس، عن بدء استقبال طلبات التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة، موضحة أن الدبلومات العالية تتمثل في دبلوم الأمن الفكري، والمحاماة، والأمن السيبراني، وكذلك الإرشاد الأسري، ويُشترط على الراغبين في الالتحاق بتلك التخصصات الشهادة الجامعية.

وحددت الجامعة ان الدبلومات المتوسطة تتمثل في المحاسبة، والفندقة والسياحة، وكذلك علوم الحاسب التطبيقي، التي يُشترط في التقديم عليها الشهادة الثانوية فقط، فيما ستكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين لتخصصي المحاسبة، والفندقة والسياحة، وسنة واحدة لبقية التخصصات للرجال والنساء برسوم مختلفة في كل تخصص، مؤكدةً استمرار استقبال طلبات التسجيل حتى 1440/12/21هـ.

وقررت جامعة نجران أن تكون الرسوم مختلفة بحسب كل مجال واختصاصاته، على ان يستمر التسجيل خلال اللحظات التالية بدءا من اليوم الاثنين 15 يوليو 2019.

رابط التسجيل لجامعة نجران من هنا.