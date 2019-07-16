شروط التقديم لكلية الشرطة 2019 مصر

اعلنت أكاديمية الشرطة فتح باب التقدم للدفعة الجديدة للعام الدراسي 2020/2019 للحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية 2019 (ذكور وإناث)، حيث قامت بتحديد الشروط والمواعيد الخاصة بعملية سحب ملف التقديم في دفعة الضباط المتخصصين لعام 2019.

واشار اللواء "أحمد إبراهيم" ، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، قبول دفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية والحاصلين على ليسانس الحقوق بتقدير جيد للعام الحالي أو العام الماضي والضباط المتخصصين.

تعد كلية الشرطة من أقدم الكليات فى منطقة الشرق الأوسط، حيث تم إنشاء مدرسة البوليس في ثكنات عابدين 1896 لمدة 10 سنوات، ثم صدر أول قانون للمدرسة فى 1907 حتى 1924، حيث تعدل اسم مدرسة البوليس إلى كلية البوليس 1925 حتى 1952، وبعدها بعام تغير اسمها إلى كلية الشرطة حتى سنة 1974، وبعدها بعام أصبحت كلية الشرطة إحدى كيانات أكاديمية الشرطة.

شروط وإجراءات القبول بأكاديمية الشرطة المصرية حسب القانون رقم 91 لسنة 1971 هي :

• لا بد وأن يكون المتقدم أو المتقدمة مصري الجنسية لأب وأم مصريين وألا يكون حاصلا على جنسية أخرى

• أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية من داخل أو خارج البلاد أو ما يعادلها من الدبلومات الأجنبية.

• التمتع بحسن السير والسلوك غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو فصل تأديبيا وبشكل نهائي من الخدمة الحكومية

• ألا يكون المتقدم متزوجا قبل التقديم ويشترط عدم الزواج أثناء سنين دراسته بالكلية، حيث يعد الطالب مفصولا من الكلية إذا تزوج أثناء قيده بها. • ألا يزيد سن المتقدم في أول أكتوبر عن (22 )عام .

• طول المتقدم يجب ألا يقل عن (170)سم .

• حصول الطالب على نسبة (65%) كحد أدنى للقبول في كليات الشرطة • يشترط اجتياز المتقدم لجميع الاختبارات الخاصة بالقبول .

• أن يكون الطالب لائقا طبيا ونفسيا ويعتبر الطالب مفصولا إذا قررت الجهة الطبية عدم لياقته الطبية أو النفسية للخدمة والقبول بكليات الشرطة 2020/2019

• يلتزم خريجو كلية الشرطة بخدمة الوزارة مدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ التخرج.

اجتياز اختبارات اللياقة البدنية بما لا يقل عن 50% من مجموع الدرجات المقررة للاختبار ومن الجدير ذكره، سيتم التقديم للحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية اعتبارا من يوم 24 يوليو وحتى 15 أغسطس للحاصلين على مجموع 65% أما الضباط المتخصصين فيبدأ التقديم من 29 يوليو وحتى 22 أغسطس.