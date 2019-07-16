تعرف على رسوم الدراسة بجامعة O6U UNIVERSITY والأوراق المطلوبة للتقديم

اعلنت جامعة 6 اكتوبر عن مصروفاتها للعام الدراسة 2019/2020 للكليات العلمية والادبية ؛حيث ادى ذلك لاثارة ضجة كبيرة بين اولياء الامور لارتفاء قيمتها.

تعتبر جامعة 6 اكتوبر من الجامعات الخاصة والمعتمدة من وزارة التربية التعليم العالى ومعادلة من قبل المجلس الاعلى للجامعات ولدى جميع النقابات التي سينضم إليها الطالب بعد تخرجه . يبحث طلاب الثانوية العامة عن الجامعات المناسبة للالتحاق بها، وذلك بعد الحصول على النتائج الذي ينتظرها الجميع والذي ستظهر بعد ايام قليلة، لتحديد الجامعة المناسبة سواء حكومية ام خاصة.

وأعلنت بعض المواقع الإلكترونية نقلًا عن مصادر في جامعة 6 أكتوبر، عن تفاصيل مصاريفها خلال العام الجامعي الجديد والذي يبدأ مطلع شهر سبتمبر المقبل، وجاءت على النحو التالي :

كلية الطب والجراحة بمصروفات سنوية 94,250 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان بمصروفات 71.810 ألف جنيه.

كلية الصيدلة بمصروفات 58900 جنيه.

كلية العلاج الطبيعي بمصروفات 51390 جنيه.

كلية العلوم الطبية التطبيقية بمصروفات 33155 جنيه.

كلية الهندسة جميع التخصصات بمصروفات 46200 جنيه.

كلية الفنون التطبيقية بمصروفات 29,700 ألف جنيه.

كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب بمصروفات 25600 جنيه.

كلية الإعلام وفنون الاتصال بمصروفات 33600 جنيه.

كلية الاقتصاد والإدارة إنجليزي بمصروفات 37700 جنيه.

كلية الاقتصاد والإدارة عربي بمصروفات 25360 جنيه.

كلية اللغات والترجمة بمصروفات 22610 جنيه للشعبة الإنجليزي .

كلية التربية إنجليزي بمصروفات 19635 جنيه

كلية التربية (اللغة العربية – رياض أطفال) 14025 جنيه.

كلية السياحة وإدارة الفنادق بمصروفات 15820 جنيه.

اما الأوراق المطلوبة للتقديم والالتحاق بالكليات هي :

أصل شهادة الميلاد.

أصل شهادة الثانوية العامة. صورة لبطاقة الرقم القومى أو جواز السفر.

عدد 6 صور شخصية حديثة.

نموذج 2 جند للطلاب الذكور المصريين .

نموذج 6 جند لمن تخطو سن 18سنة.

وفي السياق نفسه ، تأسست جامعة 6 أكتوبر بالقرار الجمهوري رقم 243 لسنة 1996 وهى عضو في اتحاد الجامعات العربية و تشغل الجامعة مساحة حوالى 40 فدانا بمدينة 6 أكتوبر وتضم الجامعة 14 كلية ومستشفى جامعي ومكتبة مركزية وفندقين تعليميين أحدهما للطلاب والأخر للطالبات على بعد 150م من الحرم الجامعي ومنشآت وملاعب رياضية.