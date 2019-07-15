طريقه حجز تذاكر امم افريقيا 2019

أعلنت شركة تذكرتى عن نظامها الجديد "تذكرتي" وذلك لحجز تذكرة عن طريق الإنترنت والذى يتيح لجميع محبى كرة القدم فى الحصول على تذكرة المشجع وحجزها لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 القادمة.

يطبق هذا النظام لأول مرة مستخدما أحدث التقنيات وأفضل الطرق العالمية لحجز التذكرة إلكترونيا، حيث سيلزم المشترك أو المشجع الاتصال بالإنترنت والدخول للجنة المنظمة للبطولة، ثم تسجيل البيانات الشخصية والرسمية وحصوله على بطاقة fan id والتى بدورها تتيح له حجز تذاكر أى مباراة.

ومن الجدير بالذكر، هذه البطاقة سوف تكون فى اعتبارها جواز مرور لحاملها من بوابات الاستادات المختلفة، بخلاف التذكرة الرئيسية لحضور المباراة المعنية أو المباريات التى تم حجزها عن طريق التذكرة.

اما عن خطوات حجز تذاكر كأس أمم أفريقيا 2019 ، فهي خطوات سهلة وبسيطة، حيث يجب على المشجع الدخول لموقع تذكرتى www.tazkarti.com ثم: اختيار كلمة تسجيل الظاهرة على الشاشة والحصول على بطاقة المشجع .

ثم يدخل رقم المحمول الخاص به التى سوف تصل إليه رسالة بها كود التشغيل ليعيد إدخالها فى المربع الخاص بها، وبمجرد إتمام هذه العملية سوف يطلب النظام من المشترك البيانات الشخصية مثل صورة شخصية وبيانات الرقم القومي وصورة البطاقة.

ويقوم النظام تلقائيا فى تشغيل عملية البحث والتأكيد عن البيانات المسجلة، وهو التوجهات التى تستخدمها الأنظمة الحديثة العالمية مثل كأس العالم لتقديم خدمة أفضل للمشجعين وتوفير الأمان لهم، وبعد هذه العملية يتم استقبال المشجع لرسالة سرية يتواجد بها رقم البطاقة الخاص والكود المرورى المتعلقين باستخدام بطاقة الfin id.

وبعد أن يصل للمشجع الرسالة الخاصة به، يقوم بالدخول لاختيار المباريات التى يرغب فى حجزها والدرجة التى يود الجلوس بها فى المدرج، ويتوافر عدة طرق للسداد منهم الدفع إلكترونيا عن طريق بطاقة الإتمان الخاصة به، وكذلك يمكنه طبع تذكرة الحجز وبطاقة المشجع التى قام بحجزها.