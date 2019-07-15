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الاحتلال يسلم 10 قوارب صيد بعد عام من احتجازها

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:44 - 15 يوليو 2019
قصف ميناء الصيادين قصف ميناء الصيادين
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سلمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم، 10 قوارب صغيرة ومعدات تابعة للصيادين في قطاع غزة ، كانت قد احتجزتهم منذ أكثر من عام.

وأكد المكتب الإعلامي للمعابر في تصريح صحفي وصول " 10 " قوارب صغيرة و" 5 " مواتير خاصة لقوارب الصيد ومعدات تابعة للصيادين قد تم حجزها من قبل البحرية "الإسرائيلية" في عرض البحر قبل أكثر من عام عبر المعبر عصر اليوم.

وكان نزار عياش نقيب الصيادين في غزة ، أكد أن سلطات الاحتلال ستعيد اليوم الاثنين، "حسكات مجداف" ومحركات قوارب صيد، كانت قد صادرتها خلال السنوات الماضية من الصيادين في بحر القطاع.

وقال عياش إنه سيتم اليوم الإفراج عن قرابة 20 حسكة يدوية "مجداف"، وحوالي 5 محركات قوارب صيد، وبعض المعدات وأجهزة Gps، وذلك عبر معبر بيت حانون "ايرز".

وأشار عياش إلى أن سلطات الاحتلال ستفرج يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين، عن 10 مراكب صيد أخرى، كانت قد صادرتها خلال السنوات الماضية.

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