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"إسرائيل" تطلب تستنجد بالروس لإبعاد حزب الله عن الجولان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:20 - 15 يوليو 2019
حزب الله في الجولان السوري المحتل حزب الله في الجولان السوري المحتل
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كشفت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، تقدم "إسرائيل" بطلب إلى روسيا بالعمل على إبعاد "حزب الله" اللبناني عن الجولان السوري المُحتل.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن تل أبيب طلبت من موسكو تطبيق خطوات اتخذتها سابقا، لمنع تموضع القوات الإيرانية في المنطقة، دون تفاصيل بشأنها.

وأضافت أن معلومات استخبارية كشفت، قبل 4 أشهر، عن تموضع قوات للحزب في الجزء السوري من الهضبة، بهدف "إقامة بنية عسكرية".

وتابعت الهيئة بأن الجهود "الإسرائيلية" عرقلت مساعي "حزب الله"، دون التمكن من إنهائها، ما دفع تل أبيب إلى طلب تدخل موسكو.

يأتي ذلك بعد أيام من تبادل "إسرائيل" وحزب الله تهديدات بتوجيه "ضربات قاسية".

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