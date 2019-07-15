هكذا يستعد الفلسطينيون لاستقبال نتائج "الثانوية العامة"

تسود حالة من الترقب و الاستنفار في صفوف المواطنين الذين لديهم أبناء طلاب في الثانوية العامة، التوجيهي، و ذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية و التعليم موعد إعلان نتائج الثانوية العامة.

و لم تقتصر حالة التأهب على البيوت الغزية، إذ بدأت محال الهدايا و الحلويات استعداداتها لاستقبال الزبائن، و خصوصاً أن هذا الموسم هو فرصة ذهبية لهؤلاء التجار.

و يعتبر يوم إعلان نتائج الثانوية العامة يوم وطني، و له استعدادات و طقوس خاصة، حيث ينتظر الأهالي ثمرة مجهود ابنائهم على مدار 12 عاماً من الدراسة، حيث يوصف هذا اليوم بأنه يوم عيد و فرح عام، يحتفل به الجميع حتى من ليس لديهم طلبة في الثانوية العامة.

و قالت الطالبة دعاء بأنها تترقب موعد اعلان النتائج بقلق كبير، لا سيما و أن الثانوية العامة مرحلة فارقة في حياة الطلاب.

و أوضحت في حديث لـ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" بأن السنة الدراسية في الثانوية العامة كانت مليئة بالتعب و الجهد و المثابرة، مشيرة الى أنها تتوقع أن تحصل على معدل مرتفع.

أما والدة الطالب آدم، فأكدت بأن عائلتها تستعد لاستقبال يوم اعلان نتائج الثانوية العامة، و تنتظره بفارغ الصبر، مؤكدة بأن الشعب الفلسطيني يقدر هذه المناسبة رغم الأوضاع الصعبة التي يعيشون بها.

و دعت اهالي الطلبة لتقبل أي نتيجة يحصل عليها ابنائهم مهما كانت، لا سيما أنها أمر واقع، محذرة من الضغط النفسي على ابنائهم لما في ذلك انعكاس سلبي على حالتهم و على مستقبلهم.

بدورها أكدت والدة الطالبة حليمة بأنه فور إعلان النتائج تبدأ الأسرة بالتفكير و التشاور حول التخصص الجامعي، الذي يفضل الطالب دراسته، مؤكدة بأن حرية اختيار الطالب لتخصصه أمر مهم دون اجباره على دراسة تخصص معين، بناء على رغبة العائلة.

و قررت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إعلان نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" الخميس المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أنها ستعلن آلية النشر لاحقًا.

بدورها اشارت والدة الطالب عبد الله بأنها تنتظر يوم اعلان النتائج لكي تدخل الفرحة على بيتها و أقاربها، مؤكدة بأن لديها 2 من الابناء اجتازوا الثانوية العامة خلال السنوات الماضية، و حصلوا على معدلات مرتفعة.

و قالت إن الأسرة و الأقارب جميعهم في حالة ترقب، معبرة عن أملها في أن تكون النتيجة مفرحة لجميع الطلبة في الثانوية العامة.

أما الطالبة ميادة، فأكدت بأنها منذ أيام تراقب المواقع الاخبارية و صفحات التواصل الاجتماعي، علها تعرف موعد إعلان النتائج، مشيرة الى أنها تنتظر هذا اليوم بقلق شديد.

و كانت الشرطة ووزارة الداخلية حذرت من ظاهرة إطلاق النار في مناسبة الثانوية العامة.

و صرح المتحدث باسم النائب العام المستشار زياد النمرة، أن النيابة العامة ستقوم وبالتنسيق مع أقسام ودوائر الشرطة والمباحث العامة في كافة المحافظات باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق من يثبت استخدامه للسلاح في المناسبات وخاصة يوم إعلان نتائج الثانوية العامة.

وأكدت النيابة العامة، أن استخدام السلاح في مثل هذه المناسبات يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وأعربت عن تمنياتها لكافة أبناء شعبنا السلامة والاستقرار في ظل مجتمع يسوده العدل والإنصاف.

وأوضح النمرة، أن هذا الإجراء يأتي حرصاً من النيابة العامة على حماية أمن وسلامة واستقرار المجتمع الفلسطيني؛ و حفظ حقوقه؛ وصون حرياته؛ ومنع تكدير صفو الطمأنينة العامة؛ وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية والقانونية؛ وحفاظاً على أرواح المواطنين ؛ وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون.

يذكر أكثر من سبعين ألف طالب وطالبة تقدموا لاختبارات الثانوية العامة 2019 العام الجاري في الضفة الغربية وغزة والشتات والخارج خلال شهر يونيو المنصرم، فيما من المقرر أن تعقد جلسة الإعادة مطلع أغسطس المقبل.