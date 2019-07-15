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آرسنال يستهدف إبرام صفقة من برشلونة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:45 - 15 يوليو 2019
النجم البرازيلي مالكوم النجم البرازيلي مالكوم
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أفادت تقارير صحفية، بأن فريق آرسنال الإنجليزي يستهدف إبرام صفقة من نظيره برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت"، فإن آرسنال يهتم بالحصول على خدمات البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا لاعب برشلونة.

ويريد النادي الإنجليزي، ضم مالكوم دي أوليفيرا، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في نهاية الموسم.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يريد الحصول على 55.7 مليون يورو، من أجل السماح برحيل مالكوم صاحب الـ22 عامًا.

ولفتت إلى تواجد ممثلي مالكوم في لندن، للتفاوض على نقل اللاعب، إلا أن الطرفين بعيدان عن التوصل لاتفاق حتى الآن بسبب الراتب الأسبوعي لمالكوم، والذي يقدر بـ200 ألف جنيه إسترليني.

ويريد مالكوم، ترك برشلونة، من أجل المشاركة بشكل أكبر في المباريات، حيث لم يشارك بصورة كبيرة تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي.

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