تحذيرات من تحويل أفراح المتفوقين في الثانوية العامة إلى أتراح

في كل عام ومع فرحة الناجحين بتفوقهم في الثانوية العامة، إلا أن تلك الفرحة لم تدم لحظات عند البعض، فبعض الناجحين تحولت أفراحهم إلى أتراح؛ جراء هفوات غير محسوبة من قبل الأهالي حذرت منها الشرطة باستمرار وهي عادة "إطلاق النار" للتعبير عن فرحتهم بنجاح أبنائهم.

ورغم التحذير المتكرر كل عام من الشرطة والداخلية من ظاهرة إطلاق النار في مناسبة الثانوية العامة، إلا أن الكثير لا يكترثون ،ويطلقون النار ويقعون ضحية ،بفقدان أعز أبنائهم من المتفوقين، أو إصابتهم، وتتحول بيتوهم من استقبال المهنئين إلى استقبال المعزين بمصابهم الجلل.

وفي هذا السياق، حذرت النيابة العامة اليوم الاثنين (15/7/2019)، فور إعلان وزارة التربية والتعليم عن موعد النتائج، من استخدام السلاح في المناسبات خاصة يوم إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين.

وقالت النيابة في تصريح صحفي عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن استخدام السلاح في مثل هذه المناسبات يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

يشار إلى أن العام الماضي 2018 شهد وفاة طالب جراء إصابته برصاصة في الرأس، وتحولت فرحة عائلته إلى بيت عزاء، فيما أصيبت فتاتين، وفي العام 2017 إصيب العديد من طلبة الثانوية العامة والمواطنين جراء اطلاق الرصاص العشوائي، فيما سجل العام 2016 إصابة خمسة مواطنين، وجرى اعتقال 157 مواطناً على خلفية اطلاق النار.