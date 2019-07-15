تجار فلسطينيين يتخذون إجراءات حازمة ضد قرار وزارة العمل اللبنانية

في خطوة للتعبير عن رفض اللاجئين الفلسطينيين لقرار وزارة العمل اللبنانية بحق الفلسطينيين ومنعهم من العمل، توجه عشرات التجار الفلسطينيين في جنوب لبنان إلى بنك Blombank في مدينة صور لسحب أموالهم.

وقال التاجر أحمد الرشيد في حديث خاص مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إن البنك طلب إمهالهم يومين أو ثلاثة لإعطائهم أموالهم، وتواصل مع البنك المركزي في هذا الصدد"، مؤكداً أن "أموال التجار الذين شاركوا معه في هذه الخطوة التصعيدية تبلغ نحو مليار دولار أمريكي".

وأشار الرشيد إلى أن التصعيد مستمر لحين تراجع وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان عن قراره، خصوصاً وأن الفلسطينيين هم عامل داعم للاقتصاد اللبناني.

كما كشف الرشيد عن اجتماع سيعقد مساء اليوم يشارك فيه تجار صور وصيدا بهدف الاتفاق على الخطوات التصعيدية اللاحقة في حال الاستمرار بهذا القرار.

بدوره، أوضح التاجر قاسم حميد أن خطوة التجار وأغلبهم من مخيم "برج الشمالي" فردية تهدف إلى وقف قرار وزير العمل.

وأكد حميد عزمَ التجار تصعيد وتوسيع خطواتهم لحين التراجع عن القرار الذي وصفه بالتعسفي بحق اللاجئين الفلسطينيين.

أما التاجر أبو قاسم حمادي، فذكر في حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أنهم كتجار وأصحاب مؤسسات ومنشآت تجارية لن يقبلوا بخطوة وزارة العمل اللبنانية، وأنهم تواصلوا مع البنك المركزي لسحب أموالهم من البنوك في حال الاستمرار بهذا القرار.

وأكد حمادي أن حق العمل حق طبيعي، وعلى وزارة العمل وقف إجراءاتها بحق الفلسطينيين.