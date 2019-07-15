قائد عسكري إسرائيلي: الجيش يستعد للقتال على عدة جبهات وغزة الهدف المركزي

صرح قائد الفرقة الفولاذية في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" العميد "ساعر تسور"، أن الجيش يواصل استعداداته للمعركة القادمة، على عدة جبهات، وفي أي وقت.

وجاءت تصريحات تسور، خلال مراسيم تعيين العقيد "ايتسك كوهين" قائدا جديدا للواء جفعاتي. بحسب ما أوردته القناة العبرية السابعة.

وأضافت القناة السابعة، أن مراسم التعيين، جرت بالأمس بمقر قيادة المنطقة الجنوبية، بمشاركة قائد المنطقة الجنوبية في الجيش "الإسرائيلي"، اللواء "هرتسي هليفي".

ووفقا للقناة، أكد تسور استعداد قواته للأوامر لدخول المعركة القادمة، على كل الجبهات، الجنوبية والشمالية، معتبراً أن قطاع غزة، هو الهدف المركزي.

ونقلت القناة السابعة عن تسور قوله: "إن الفرقة تقوم بالعديد من الاستعدادات لرفع كفاءة جنودها، ونحن نواصل الاستعداد للحرب القادمة، والاستعداد لكل تحدي، في أي مكان، وفي أي لحظة".

وختم العميد تسور بالقول: "لواء جفعاتي ما زال يتذكر الضابط هدار جولدين، وكافة الجنود الأسرى، وسنبقى ملتزمون بإعادتهم الى إسرائيل".