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الاحتلال يُعيد 10 قوارب و معدات للصيادين في قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:40 - 15 يوليو 2019
قوارب صيد قوارب صيد
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أعلن المكتب الإعلامي للمعابر بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سلمت مساء يوم الاثنين، 10 قوارب صغيرة ومعدات تابعة للصيادين في قطاع غزة ، كانت محتجزة لديه منذ أكثر من عام.

وأكد في تصريح صحفي وصول " 10 " قوارب صغيرة و" 5 " مواتير خاصة لقوارب الصيد ومعدات تابعة للصيادين قد تم حجزها من قبل البحرية الإسرائيلية في عرض البحر قبل أكثر من عام عبر المعبر عصر اليوم.

وكان نزار عياش نقيب الصيادين في غزة ، أكد أن سلطات الاحتلال ستعيد يوم الاثنين، "حسكات مجداف" ومحركات قوارب صيد، كانت قد صادرتها خلال السنوات الماضية من الصيادين في بحر القطاع.

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