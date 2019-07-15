‫ثغرة أمنية في وحدات الفأرة ولوحات المفاتيح اللاسلكية

أفادت مجلة الحاسوب "سي تي" الألمانية بأن ‫وحدات الاستقبال "يو أس بي" المركبة في الحواسيب والخاصة بالفأرة ولوحة ‫المفاتيح اللاسلكية من شركة لوجيتك يمكن أن تكون هدفا للقراصنة، وذلك عن ‫طريق ثغرة أمنية واحدة على الأقل تسمح للقراصنة من الناحية النظرية ‫بتسجيل ما تتم كتابته على لوحة المفاتيح أو تسريب برمجيات ضارة وأكواد ‫خبيثة إلى الحواسيب.

‫من جانبها، أوضحت شركة لوجيتك أن هذه الثغرة الأمنية تظهر في جميع وحدات ‫الفأرة ولوحات المفاتيح اللاسلكية التي تستخدم بروتوكول "يونيفاينغ- آر أف" من ‫لوجيتك، ويمكن التعرف عليها من خلال الشعار البرتقالي الصغير على شكل ‫نجمة والموجود على مستقبل "يو أس بي" اللاسلكي، بالإضافة إلى وجود المشكلات في ‫وحدات الريموت الكنترول الخاصة بالعروض التقديمية "سبوتلايت" (Spotlight) مثل جهاز "آر 500 بريزينتر" ‫(R500 Presenter).

‫وأعلنت الشركة السويسرية عن إطلاق تحديث جديد للبرامج الثابتة "الفيرموير" خلال أغسطس/آب المقبل، والذي يعمل على إصلاح إحدى الثغرات ‫الأمنية على الأقل، ويمكن قراءة إصدار الفيرموير الحالي بواسطة برنامج "يونيفاينغ" (Unifying).

وأكدت الشركة السويسرية أن استغلال الثغرات ‫الأمنية يتطلب معدات ومهارات ومعرفة تقنية متخصصة، كما يتطلب أن يكون ‫القراصنة على مقربة من الجهاز من أجل الوصول الفعلي إلى جهاز المستخدم ‫المعني.

ونصحت المجلة الألمانية المستخدم بخلع وحدة الاستقبال "يونيفاينغ" الخاصة ‫بالفأرة ولوحة المفاتيح اللاسلكية عند ترك الحاسوب.

ومن حيث المبدأ ‫يتعين على المستخدم أن يسأل نفسه عما إذا كان من الضروري استعمال وحدات ‫فأرة ولوحة مفاتيح لاسلكية، حيث أكد الخبراء أن التوصيل بالكابلات يعتبر ‫أكثر أمانا.