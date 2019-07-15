موجة حر شديد تصل ذروتها في فلسطين غدًا الاربعاء

من المتوقع ان تتأثر طقس فلسطين بموجة حر قوية تبدأ من يوم غد الثلاثاء وتصل ذروتها بعد غد الأربعاء ، خاصة المناطق الجبلية العالية والمتوسطة والمناطق السهلية.

ويوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ،في طقس فلسطين ليسود جو حار في كافة المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وجو حار بشكل كبير في المناطق السهلية والشفاغورية وجو حار جداً في المناطق الغورية والبحر الميت ، وفي ساعات الليل تكون الأجواء حارة نسبياً في معظم المناطق ودرجات الحرارة مرتفعة عن معدلاتها بحوالي 5 درجات في ساعات الليل ، وتكون الأجواء رطبة وغير مريحة خصوصاً في السواحل والسهل الساحلي . الرياح تكون غربية الى شمالية غربية.

ويتأثر طقس فلسطين يوم الأربعاء بموجة حارة متوسطة الى قوية ، بحيث تكون الأجواء حارة في كافة المناطق بما في ذلك المناطق الجبلية ، حيث يتوقع أن تصل درجة الحرارة الى منتصف الثلاثينيات في الجبال والى نهاية الثلاثينيات في المناطق المنخفضة ، والى مطلع الأربعينيات في المناطق الشفاغورية والى منتصف الأربعينيات في الأغوار والبحر الميت ، وفي ساعات الليل تبقى الأجواء حارة وغير مريحة في معظم المناطق ، وتكون الأجواء رطبة نسبياً في السواحل ومدن السهل الساحلي، أما الرياح فتكون جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية أحياناً .

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة في طقس فلسطين ويخف تأثير الموجة الحارة ولكن تبقى الأجواء حارة في مختلف المناطق ، حيث يتوقع أن تصل درجة الحرارة الى مطلع الثلاثينيات في الجبال والى منتصفها في المناطق المنخفضة ، والى مطلع الأربعينيات في الأغوار والبحر الميت ، وفي ساعات الليل تبقى الأجواء دافئة نسبياً والحرارة فوق معدلاتها بنحو 4 درجات ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة أحياناً .