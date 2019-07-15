محرز: تحملت مسؤولية تسديد الركلة الحرة "الحاسمة"

قال الجزائري رياض محرز إنه نجح في تحمل مسؤولية تسديد الركلة الحرة المباشرة في لقاء نيجيريا أمس الأحد ضمن المربع الذهبي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر.

وجاءت تصريحات محرز بعد فوز الجزائر على نيجيريا بهدفين لهدف في الدور نصف النهائي للبطولة القارية.

وفي تصريح تلفزيوني، أكد محرز: "عندما احتسبت الركلة الحرة المباشرة، الجميع أراد تسديدها، لكنني قررت تحمل المسؤولية، وتمكنت من تسجيلها في المرمى".

أضاف: " المباراة كانت صعبة للغاية، وأتيحت لدينا العديد من الفرص لقتل المباراة، ولكننا لم نفعل ذلك". وأوضح :"الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق، نيجيريا لم تهددنا كثيرا، وفي النهاية نجحنا في الوصول للنهائي".

ووجه محرز شكره للجماهير الجزائرية التي حرصت على مؤازرة الفريق في لقاء نيجيريا، واعدا إياهم بالحصول على اللقب القاري، وطلب من الجماهير الاحتفال بشكل محترم.

وتمكن محاربو الصحراء الذين لم يبلغوا المباراة النهائية للبطولة القارية منذ تتويجهم على أرضهم بلقبهم الوحيد عام 1990، تمكنوا من الفوز على نيجيريا بفضل الهدف القاتل الذي سجله رياض محرز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، عندما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1-1.