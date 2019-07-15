البيتكوين يهوي!

ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن العملة الرقمية "بيتكوين" هوت قيمتها بنسبة أكثر من 10%، مسجلة أدنى مستوى في أسبوعين.

وجاء الهبوط مدفوعا بتزايد المخاوف من حملة تشن على العملات المشفرة، على خلفية التدقيق المتزايد بشأن عملة "ليبرا"، التي تخطط فيسبوك لإطلاقها.

وهبطت عملة "البيتكوين" بنحو 11.1% منذ يوم الجمعة، ليتم تداولها اليوم عند مستوى 9855 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ مطلع يوليو الجاري.

ودعا السياسيون وهيئات الرقابة المالية في أنحاء العالم إلى التدقيق بخصوص عملة "ليبرا" في ظل مخاوف تتراوح بين حماية المستهلك والخصوصية والمخاطر التنظيمية المحتملة بالنظر إلى الانتشار العالمي لشركة "فيسبوك".

من جهته انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عملتي "البيتكوين" و"ليبرا" وغيرهما من العملات الرقمية الأسبوع الماضي، مطالبا الشركات بإخضاع نفسها للوائح التنظيمية المالية الأمريكية والعالمية.