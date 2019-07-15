اشتية يصل بغداد للحصول على النفط العراقي

وصل رئيس حكومة رام الله د. محمد اشتية، اليوم الاثنين، العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد يضم وزراء ورجال أعمال، للبحث في تعميق العلاقات والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم في تصريحات إذاعية: "إن الزيارة ستفتح آفاقًا جديدة من التعاون المشترك بين فلسطين والعراق، في إطار الرؤية الاستراتيجية للحكومة التي حددها الرئيس محمود عباس للانفكاك التدريجي عن الاحتلال، مبيّنًا أن أحد أهم البنود التي ستكون مطروحة على جدول أعمال الزيارة، هو الحصول على النفط العراقي.

وأشار ملحم إلى أهمية هذه الزيارة بالنظر إلى توقيتها وأهمية العراق بالنسبة للفلسطينيين، مشيدًا بمواقف العراق الأخيرة تجاه "صفقة القرن" و"ورشة المنامة".

وأعلنت دولة العرق، خلال زيارة سابقة للرئيس عباس، عن استعدادها لتقديم النفط العراقي، فيما من المتوقع أن تساعد الأردن في تكرير هذا النفط.

وقال سفير فلسطين لدى العراق أحمد عقل، يوم أمس الأحد، إن وفدًا وزاريًا كبيرًا برئاسة اشتية سيصل إلى بغداد الاثنين للبحث في تعميق العلاقات والتعاون الاقتصادي بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الوفد يضم رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج ووزراء المالية والتخطيط والاقتصاد والزراعة.