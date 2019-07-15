اسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار اليوم فى الاسواق

سجل سعر الريال اليمني صباح اليوم الاثنين استقرارا ملحوظ، وذلك بعد أن تعرضت العملة اليمنية لبعض الاضطرابات القليلة يوم أمس، من ارتفاع وانخفاض طفيف جدا مقابل مختلف العملات الأجنبية في السوق الموازية.

يذكر ان الريال اليمني يتعرض لبعض التقلبات الشديدة في السعر نتيجة الظروف التي يمر بها اقتصاد اليمن، حيث شهد خلال الأسبوع الماضي ارتفاع كبير في مقابل مختلف العملات، بعد قيام الحكومة والبنك المركزي اليمني باستخدام جزء من الوديعة السعودية.

وما زالت أسعار صرف العملات في اليمن اليوم تلقي بظلالها وانخفاضها الكبيرعلى المشهد الاقتصادي والسياسي، بعد أن حققت العملة اليمنية مكاسب ملاحظة مقابل الدولار والريال السعودي والعديد من العملات في السوق السوداء، وذلك نتيجة تدخل بعض الدول العربية من خلال تقديم الدعم النقدي للحكومة الشرعية.

ويتساءل المواطنون عن الانخفاض الكبير والسريع في سعر الريال اليمني على انه تحسن ام مجرد اسعار عملات مضاربة اقتصادية بين الاطراف المتنازعة سواء مسؤولي البنك المركزي او تجار السوق السوداء على صدارة المشهد اليمني.

أسعار الريال اليمني اليوم في اليمن مقابل الريال والدولار الأمريكي: