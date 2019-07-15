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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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اسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار اليوم فى الاسواق

  • فلسطين اليوم - اليمن
  • 12:23 - 15 يوليو 2019
الدولار الامريكي الدولار الامريكي
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سجل سعر الريال اليمني صباح اليوم الاثنين استقرارا ملحوظ، وذلك بعد أن تعرضت العملة اليمنية لبعض الاضطرابات القليلة يوم أمس، من ارتفاع وانخفاض طفيف جدا مقابل مختلف العملات الأجنبية في السوق الموازية. 

يذكر ان الريال اليمني يتعرض لبعض التقلبات الشديدة في السعر نتيجة الظروف التي يمر بها اقتصاد اليمن، حيث شهد خلال الأسبوع الماضي ارتفاع كبير في مقابل مختلف العملات، بعد قيام الحكومة والبنك المركزي اليمني باستخدام جزء من الوديعة السعودية.

وما زالت أسعار صرف العملات في اليمن اليوم تلقي بظلالها وانخفاضها الكبيرعلى المشهد الاقتصادي والسياسي، بعد أن حققت العملة اليمنية مكاسب ملاحظة مقابل الدولار والريال السعودي والعديد من العملات في السوق السوداء، وذلك نتيجة تدخل بعض الدول العربية من خلال تقديم الدعم النقدي للحكومة الشرعية.

ويتساءل المواطنون عن الانخفاض الكبير والسريع في سعر الريال اليمني على انه تحسن ام مجرد اسعار عملات مضاربة اقتصادية بين الاطراف المتنازعة سواء مسؤولي البنك المركزي او تجار السوق السوداء على صدارة المشهد اليمني.

أسعار الريال اليمني اليوم في اليمن مقابل الريال والدولار الأمريكي:

العملة سعر البيع سعر الشراء
سعر الدولار الأمريكي` 572 578
سعر الريال السعودي 151 153
سعر الدرهم الإماراتي 154 156
أسعار اليورو الأوروبي 627 630
أسعار الجنيه الاسترليني 714 720
أسعار الدولار الكندي 413 417
سعر جنيه مصري 29 30
سعر الريال القطري 137 141
سعر الدينار الكويتي 1651 1702
أسعار الريال العماني 1455 1480
أسعار الدينار الأردني 759 764
أسعار الدينار البحريني 1429 1458
سعر الرنجت الماليزي 129 131
سعر رمبي صيني 78 79.5
سعر دينار جزائري 4 5
سعر دينار ليبي 389 393
أسعار الليرة التركي 91 92
سعر روبية هندي 6 7
أسعار بير أثيوبي 18 19
سعر فرنك سويسري 533 537
أسعار دولار أسترالي 742 748
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