أسعار الذهب في السعودية بيع وشراء بالريال السعودي اليوم 15/7/201/9

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين15-7-2019 استقرارًا ملحوظًا، حيث وصل سعر (عيار 24)

إلى 170.83 ريال سعودي، أي ما يساوي $45.55 دولارًا أمريكيًا، فيما استقرت أسعار الجنيه الذهب أيضًا

ذلك سجّلت أوقية الذهب والكيلوجرام الذهب استقرارًا في الأسعار بشكل ملحوظ.

ومن الجدير بالذكر ان من أهم العوامل المؤثرة في أسعار الذهب في السعودية، من حيث ارتفاعها وانخفاضها هو سعر برميل النفط، وايضا سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر برميل النفط ارتفعت معه أسعار الذهب، وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي كلما زادت أسعار الذهب.

ومن جهة اخرى فان التغيرات في الحياة السياسية، كالحروب الذي يؤثر بطبيعة الحال على مستوى الاقتصاد المحلي والعالمي، فيؤدي إلى انخفاض سعر الدولار وبدوره يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب.

سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء لمختلف العيارات: