تحديد موعد اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول - وزارة التربية العراقية 2019

أكدت وزارة التربية العراقية أن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2019 ، من المصرح اعتمادها وإعلانها رسميا في اليوم الخميس الموافق 11 تموز 2019، وقد أكدت بالفعل أن النتائج سوف يتم الاعلان عنها وفقا لآلية تم الاتفاق عليها من خلال وزير التربية العراقية.

واشارت الوزارة ان جميع الطلاب وأولياء الأموريمكنهم معرفة نتيجة الثالث المتوسط العراق عبر رابط موقع ناجح ،موضحة أن نسبة النجاح هذا العام في الثالث المتوسط الدور الأول 2019 قريبة جدا من نسبة النجاح العام الماضي.

وفي السياق نفسه، صرحت الوزارة العراقية ان النتائج سوف تظهر عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع السومرية نيوز والناجح والنجاح، متمنيين التوفيق والنجاح الى جميع الطلبة والطالبات في دولة العراق . ومن الجدير باذكر، انه سيتم إعلان النتائج في جميع المحافظات في نفس الوقت، وذلك حتى يتمكن جميع الطلاب من تقديم اعتراضاتهم على نتائج الامتحانات في وقت معين تحدده وزارة التربية العراقية .

ووضحت الوزارة ان قيام جميع الكنترولات سيكون في كافة المحافظات العراقية مثل كربلاء، النجف، بغداد، الرصافة….. الخ بالعمل الجاد لسرعة ودقه تصحيح أوراق الامتحانات في جميع المواد ورصد الدرجات حتى تتمكن وزارة التربية العراقية من الإعلان عن نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط لعام 2019 لمعرفة النتائج فور نشرها من هنا .

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