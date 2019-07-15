الاحتلال يقتحم ضاحية راس خميس في مخيم شعفاط

اقتحمت قوة معززة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ضاحية راس خميس بمخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة، ومنعت دخول وخروج المواطنين.

وقال مراسلنا نقلا عن شهود عيان، إن جنود الاحتلال اقتحموا المنطقة من جهة الحاجز العسكري القريب من مدخل مخيم شعفاط، وانتشروا عبر دوريات راجلة ومحمولة في الشارع الرئيس المُفضي الى المخيم وضاحية راس خميس، وأغلقوه، ومنعوا المواطنين من الدخول أو الخروج من المنطقة، كما أطلقوا وابلا من القنابل الغازية المسيلة للدموع والصوتية لتفريق الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات حتى اللحظة.

وتقع الضاحية حول الشارع الرئيسي الممتد من مدخل مخيم شعفاط باتجاه بلدة عناتا والضواحي المجاورة، وتعج المنطقة بالبنايات السكنية والمحال التجارية.