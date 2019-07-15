أهم عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاثنين

نشر موقع اخبار السودان اهم الاخبار الاقتصادية والقضايا والاحداث والكتابات المنشورة هذا الصباح وخلال الساعات الماضية .
تجمع المهنيين يحمل السلطات مسؤولية الاحداث واحصائية للجنة المركزية للاطباء وبيان من الدعم السريع، دعم اماراتي سعودي لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان ، ورئيس المجلس العسكري يلتقي وفد الاتحادي الديمقراطي الاصل بقيادة جعفر الصادق الميرغني ، قتلى وجرحى في اطلاق نار بمدينة السوكي النيل الازرق،اهم العناوين السياسية والاقتصادية والاحداث من اخبار السودان اليوم الاثنين15/7/2019 .
واليكم ابرز العناوين المنشورة محليا اليوم الاثنين على اخبار السودان:
عناوين سياسية :
- تأجيل اجتماع “قوى التغيير” و “العسكري” إلى بعد غدٍ الثلاثاء
- الحركة الوطنية في جنوب السودان تنفي إقالة رئيسها
- تأجيل تفاوض المجلس العسكري و”قوى التغيير” للثلاثاء
- الناطق الرسمي: سيتم سحب “قوات الدعم السريع من الخرطوم بالتدرّج
- “الدعم السريع”: سحب القوات من الخرطوم تدريجياً
- البرهان يلتقي وفد الاتحادي الاصل بقيادة جعفر الميرغني
- نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق ياسر العطا في حوار لـ (الصيحة):
- نيابة مكافحة الفساد تُؤيِّد قرار رفض استئناف اتّهامات البشير
- عرمان : تفاؤل كبير في اجتماعات أديس أبابا بين “الثورية” و”التغيير”
- “الشيوعي” يُقاطع “الانتقالية” ويرفض مسودة الاتّفاق السياسي
- الشيوعي يرفض الاتفاق ويعلق مشاركته في مستويات الحكم الانتقالية
- الكباشي لـ(التيار) لم نطلب التأجيل و ” الحرية” دخلت في مشاورات
- مبارك الفاضل يتوقع اللجوء لانتخابات مبكرة
- الأصم:” لن يفلت أحد من العقاب “
- حميدتي: “منسوبو الدعم السريع ما صحابة ولا أنبياء هم بشر “
- الدقير: “هناك تحفظات وما في شي مضمون 100%”
- خلافات حادة تجبر رئيس اتحاد عمال الجزيرة على تقديم استقالته
- تظاهرات ضخمة في مليونية شهداء فض الاعتصام
- الجبهة الثورية تطلب”مهلة مفتوحة” قبل التوافق على وثيقة”العسكري” والتغيير”
- قوى سياسية تدعو لإشراك الحركات المسلحة في الفترة الانتقالية
- السودان.. قوى الحرية تطلب تأجيل اجتماعها بالمجلس العسكري
- المتحدث الرسمي باسم قوات الدعم السريع لـ(الانتباهة): نريد أن نعرف الذي طعننا من الخلف بالاعتداء على الاعتصام
- القاهرة تستضيف اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة مع السودان
- “الدعم السريع”: القوات سيتم سحبها من الخرطوم بالتدرج
- طعن قانوني في قرار عودة الإنترنت بالسودان
- السودان.. خلافات تؤجل توقيع الإعلان الدستوري
- تحفظات قوى الحرية والتغيير تؤجل توقيع الاتفاق
- الاتحادي “الأصل” يدعم جهود الوسطاء ويرفض الإقصاء
- “الإجماع الوطني” يعلن عن تحفظات على مسودتي الاتفاق
- الدقير: لدينا تحفظات على الوثيقة الدستورية
- حميدتي: أجهزة مخابرات تعمل على تشويه صورة “الدعم السريع”
- “الاتحادي الأصل” يدعم جهود الوسطاء ويرفض الإقصاء
- “الشيوعي” يقرر عدم المشاركة في أيٍّ من مستويات الحكم
- “الدعم السريع”: اتفاق “العسكري” و”قوى الحرية” أزال مخاوف الشعب
- وفد قوى الحرية يبحث مع الاتحاد الإفريقي الانتقال الديمقراطي في السودان
- حشود ضخمة تخرج في مواكب “العدالة أولاً”
- بيانات الشيوعي المنفردة.. المغزى والمضمون
- ماذا قال الصادق المهدي حول مشاركة ابنه مساعدًا للمخلوع البشير ؟
- أربعينية فض الاعتصام .. شموع ودموع وبالونات القصاص تجوب السماء
- تحالف معارض يتحفظ على مسودة الاتفاق مع المجلس العسكري
- الغموض يكتنف مصير التوقيع على وثيقة الاتفاق
- المهدي يبحث مع بوث آخر التطورات ودور أمريكا في سلام واستقرار السودان
- حميدتي يتهم جهات خارجية ومخابرات ومندسين بفض الاعتصام
- الحزب الشيوعي يكشف موقفه رسمياً بشأن مسودة الاتفاق بين قوى التغيير و(العسكري)
- تحالف الإجماع الوطني: وثيقة”الاتفاق” تجهض مشروع الحرية والتغيير
- طلاب الهندسة النووية بجامعة السودان يتمسكون بالاعتصام لحين تحقيق مطالبهم
- الصادق المهدي: لابد من إبعاد الجيش عن العمل السياسي والعسكريون أكبر ضحايا الانقلابات
- مطالبات بإعفاء المدير العام لهيئة المياه بالشمالية ومنسوبي (الانقاذ)
- الصادق المهدي: لابد من إبعاد الجيش عن العمل السياسي والعسكريون أكبر ضحايا الانقلابات
- الحرية والتغيير: لدينا ملاحظات على مسودة الاتفاق مع المجلس العسكري
- شكاوى من تكدس التلميذات في الفصول والرسوم الدراسية بمدرسة التقوى بطيبة الأحامدة
- وقفة احتجاجية ببري رفضاً لتجفيف مدرسة حكومية لصالح إدارة الجمارك
- زهير السراج يكتب : إلى الحالمين بالنجاة !!
- صلاح حبيب يكتب : لمصلحة مَن الانقلابات العسكرية؟!
- محمد عبدالقادر يكتب : مفاوضات (الغتغتة والدسديس)!!
- الصيحة: نيابة مكافحة الفساد تؤيّد قرار رفض استئناف اتّهامات البشير
- التيار: الكباشي: لم نطلب التأجيل و”الحرية” دخلت في مشاورات
- الشرق الأوسط: محمد عصمت: أحزاب التحالف ستجتمع لإصدار قرار موّحد
- عشرات آلاف من المحتجين يشاركون في مواكب أربعينية فض الاعتصام
- السودان: تأجيل توقيع الاتفاق الانتقالي واجتماع جديد بين قوى المعارضة والمجلس العسكري
- د. فدوى عبد الرحمن طالبت بفصل الدين عن الدولة في الفترة المقبلة
- كوتسيس: انتفاضة السودان “مُذهلة” ونظام البشير عجز عن صدها
- الشيوعي يعلن رفض اتفاق الخرطوم وعدم المشاركة في المرحلة الانتقالية
- إياد أبو شقرا يكتب السودان يتجه نحو التسويات في غياب الحلول
- حميدتي: العمارات الشايفنها ناس الخرطوم غالية بيبقوا فيها زي الكدايس لو تكررت الأحداث
- (نص) مسودة مسربة للاتفاق .. 4 نقاط تهدد بإعادة الاطراف السياسية إلى مربع التفاوض الأول
- قوى التغيير تطلب تأجيل اجتماع السبت الى اليوم الاحد وتصدر بيانا خاصا
- جريدة خليجية تكشف مرتكبي أحداث جرائم فض اعتصام القيادة في الخرطوم
- القيادي في الحزب البائد أمين اتحاد عمال ولاية الجزيرة يقدم استقالته
عناوين إقتصادية:
- دعم اماراتي سعودي لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان
- والي الخرطوم يوجه بتشديد الرقابة على الوقود
- السعودية والإمارات تنقذان الموسم الزراعي في السودان
- وصول (200) ألف جالون من الجازولين للموسم الزراعي بغرب كردفان
- الشيكات المضروبة تهدد أسواق السيارات بالانهيار
- سفينة مساعدات سعودية إماراتية لإنقاذ الموسم الزراعي بالسودان
- العسكري: وجود أكثر من مليار دولار بالبنك المركزي
- خبير اقتصادي يدعو لإغلاق صادر الخراف
- زراعة آلاف الأفدنة بأصناف مجهولة في الجزيرة
- “شمال دارفور” تعلن فتح باب الاستثمار في الذهب بمناطق جديدة
- تجار: شح الوارد وراء ارتفاع أسعار اللحوم
- جولة السوق: ارتفاع أسعار الزيوت والصلصة وندرة في الألبان
- انتقادات لقرار حل مؤسسة تسويق الماشية واللحوم
- الإمدادات: سددنا ديون الشركات الأجنبية للعام 2017 وفتحنا اعتمادات جديدة
- افتتاح (8) سدود لحصاد المياه بالولايات
- “العسكري”: وجود أكثر من مليار دولار بالبنك المركزي
- سداد ديون الشركات الأجنبية في السودان المتراكمة من العام 2017م
عناوين قضايا وأحداث :
- شاب في الخرطوم يتعرض لحادث طعن من جاره بعد ان شك بوجود علاقة مع زوجته
- قتلى وجرحى في اطلاق نار بمدينة السوكي النيل الازرق
- الشيكات المضروبة تهدد أسواق السيارات بالانهيار
- محاكمة (8) متهمين ضبطوا مخمورين
- مقتل مواطن بالرصاص في السوكي على يد مليشيات
- التحقيق حول ملابسات وفاة سيدتين في ظروف غامضة
- أحكام قضائية في مواجهة متهمين بالاتجار بالوقود
- مقتل (10) أشخاص في اشتباكات قبلية بشمال دارفور