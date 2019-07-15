أهم عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاثنين

نشر موقع اخبار السودان اهم الاخبار الاقتصادية والقضايا والاحداث والكتابات المنشورة هذا الصباح وخلال الساعات الماضية .

تجمع المهنيين يحمل السلطات مسؤولية الاحداث واحصائية للجنة المركزية للاطباء وبيان من الدعم السريع، دعم اماراتي سعودي لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان ، ورئيس المجلس العسكري يلتقي وفد الاتحادي الديمقراطي الاصل بقيادة جعفر الصادق الميرغني ، قتلى وجرحى في اطلاق نار بمدينة السوكي النيل الازرق،اهم العناوين السياسية والاقتصادية والاحداث من اخبار السودان اليوم الاثنين15/7/2019 .

واليكم ابرز العناوين المنشورة محليا اليوم الاثنين على اخبار السودان:

عناوين سياسية :

تأجيل اجتماع “قوى التغيير” و “العسكري” إلى بعد غدٍ الثلاثاء

الحركة الوطنية في جنوب السودان تنفي إقالة رئيسها

تأجيل تفاوض المجلس العسكري و”قوى التغيير” للثلاثاء

الناطق الرسمي: سيتم سحب “قوات الدعم السريع من الخرطوم بالتدرّج

“الدعم السريع”: سحب القوات من الخرطوم تدريجياً

البرهان يلتقي وفد الاتحادي الاصل بقيادة جعفر الميرغني

نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق ياسر العطا في حوار لـ (الصيحة):

نيابة مكافحة الفساد تُؤيِّد قرار رفض استئناف اتّهامات البشير

عرمان : تفاؤل كبير في اجتماعات أديس أبابا بين “الثورية” و”التغيير”

“الشيوعي” يُقاطع “الانتقالية” ويرفض مسودة الاتّفاق السياسي

الشيوعي يرفض الاتفاق ويعلق مشاركته في مستويات الحكم الانتقالية

الكباشي لـ(التيار) لم نطلب التأجيل و ” الحرية” دخلت في مشاورات

مبارك الفاضل يتوقع اللجوء لانتخابات مبكرة

الأصم:” لن يفلت أحد من العقاب “

حميدتي: “منسوبو الدعم السريع ما صحابة ولا أنبياء هم بشر “

الدقير: “هناك تحفظات وما في شي مضمون 100%”

خلافات حادة تجبر رئيس اتحاد عمال الجزيرة على تقديم استقالته

تظاهرات ضخمة في مليونية شهداء فض الاعتصام

الجبهة الثورية تطلب”مهلة مفتوحة” قبل التوافق على وثيقة”العسكري” والتغيير”

قوى سياسية تدعو لإشراك الحركات المسلحة في الفترة الانتقالية

السودان.. قوى الحرية تطلب تأجيل اجتماعها بالمجلس العسكري

المتحدث الرسمي باسم قوات الدعم السريع لـ(الانتباهة): نريد أن نعرف الذي طعننا من الخلف بالاعتداء على الاعتصام

القاهرة تستضيف اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة مع السودان

“الدعم السريع”: القوات سيتم سحبها من الخرطوم بالتدرج

طعن قانوني في قرار عودة الإنترنت بالسودان

السودان.. خلافات تؤجل توقيع الإعلان الدستوري

تحفظات قوى الحرية والتغيير تؤجل توقيع الاتفاق

الاتحادي “الأصل” يدعم جهود الوسطاء ويرفض الإقصاء

“الإجماع الوطني” يعلن عن تحفظات على مسودتي الاتفاق

الدقير: لدينا تحفظات على الوثيقة الدستورية

حميدتي: أجهزة مخابرات تعمل على تشويه صورة “الدعم السريع”

“الاتحادي الأصل” يدعم جهود الوسطاء ويرفض الإقصاء

“الشيوعي” يقرر عدم المشاركة في أيٍّ من مستويات الحكم

“الدعم السريع”: اتفاق “العسكري” و”قوى الحرية” أزال مخاوف الشعب

وفد قوى الحرية يبحث مع الاتحاد الإفريقي الانتقال الديمقراطي في السودان

حشود ضخمة تخرج في مواكب “العدالة أولاً”

بيانات الشيوعي المنفردة.. المغزى والمضمون

ماذا قال الصادق المهدي حول مشاركة ابنه مساعدًا للمخلوع البشير ؟

أربعينية فض الاعتصام .. شموع ودموع وبالونات القصاص تجوب السماء

تحالف معارض يتحفظ على مسودة الاتفاق مع المجلس العسكري

الغموض يكتنف مصير التوقيع على وثيقة الاتفاق

المهدي يبحث مع بوث آخر التطورات ودور أمريكا في سلام واستقرار السودان

حميدتي يتهم جهات خارجية ومخابرات ومندسين بفض الاعتصام

الحزب الشيوعي يكشف موقفه رسمياً بشأن مسودة الاتفاق بين قوى التغيير و(العسكري)

تحالف الإجماع الوطني: وثيقة”الاتفاق” تجهض مشروع الحرية والتغيير

طلاب الهندسة النووية بجامعة السودان يتمسكون بالاعتصام لحين تحقيق مطالبهم

الصادق المهدي: لابد من إبعاد الجيش عن العمل السياسي والعسكريون أكبر ضحايا الانقلابات

مطالبات بإعفاء المدير العام لهيئة المياه بالشمالية ومنسوبي (الانقاذ)

الصادق المهدي: لابد من إبعاد الجيش عن العمل السياسي والعسكريون أكبر ضحايا الانقلابات

الحرية والتغيير: لدينا ملاحظات على مسودة الاتفاق مع المجلس العسكري

شكاوى من تكدس التلميذات في الفصول والرسوم الدراسية بمدرسة التقوى بطيبة الأحامدة

وقفة احتجاجية ببري رفضاً لتجفيف مدرسة حكومية لصالح إدارة الجمارك

زهير السراج يكتب : إلى الحالمين بالنجاة !!

صلاح حبيب يكتب : لمصلحة مَن الانقلابات العسكرية؟!

محمد عبدالقادر يكتب : مفاوضات (الغتغتة والدسديس)!!

الصيحة: نيابة مكافحة الفساد تؤيّد قرار رفض استئناف اتّهامات البشير

التيار: الكباشي: لم نطلب التأجيل و”الحرية” دخلت في مشاورات

الشرق الأوسط: محمد عصمت: أحزاب التحالف ستجتمع لإصدار قرار موّحد

عشرات آلاف من المحتجين يشاركون في مواكب أربعينية فض الاعتصام

السودان: تأجيل توقيع الاتفاق الانتقالي واجتماع جديد بين قوى المعارضة والمجلس العسكري

د. فدوى عبد الرحمن طالبت بفصل الدين عن الدولة في الفترة المقبلة

كوتسيس: انتفاضة السودان “مُذهلة” ونظام البشير عجز عن صدها

الشيوعي يعلن رفض اتفاق الخرطوم وعدم المشاركة في المرحلة الانتقالية

إياد أبو شقرا يكتب السودان يتجه نحو التسويات في غياب الحلول

حميدتي: العمارات الشايفنها ناس الخرطوم غالية بيبقوا فيها زي الكدايس لو تكررت الأحداث

(نص) مسودة مسربة للاتفاق .. 4 نقاط تهدد بإعادة الاطراف السياسية إلى مربع التفاوض الأول

قوى التغيير تطلب تأجيل اجتماع السبت الى اليوم الاحد وتصدر بيانا خاصا

جريدة خليجية تكشف مرتكبي أحداث جرائم فض اعتصام القيادة في الخرطوم