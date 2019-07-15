اليوم : تحديد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنّها ستحدد موعد نتائج الثانوية العامة "الإنجاز" اليوم الاثنين 15 تموز/يوليو ، بعد اجتماع لجنة الامتحانات في غزة والضفة.

مدير عام القياس والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد أكد ، بأن لجنة امتحانات الثانوية العامة "الانجاز" ستجتمع اليوم ولتحدد موعد اعلان نتائج امتحان الثانوية العامة وآلية النشر.

واكد مصدر بوزارة التربية والتعليم في غزة ل"فلسطين اليوم" ان الاجتماع الذي سيعقد اليوم بين لجنة الامتحانات في غزة والضفة سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً يتبعه بيان يعلن موعد اعلان النتائج وآلية النشر.

وكانت مصادر مختلفة اكدت في وقت سابق ان اعلان النتائج سيكون ببيان صحفي وليس بمؤتمر صحفي، و النتائج ستنشر بأرقام الجلوس فقط.

ويشار الى انه نحو 76130 طالب وطالبة تقدموا لامتحانات الثانوية العامة، الانجاز"، في الضفة المحتلة وقطاع غزة، على مدار3 أسابيع.