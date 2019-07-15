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سعر طن الحديد والاسمنت فى مصر للمستهلك اليوم

  • فلسطين اليوم - مصر
  • 10:44 - 15 يوليو 2019
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صرح عضو ورئيس شعبة مواد البناء السيد أحمد الزيني أن أسعار الحديد قد عادت إلى حالة الهدوء والاستقرار، وذلك بعد ارتفاع سعر الحديد في مصر خلال الفترة الماضية نتيجة انتشار بعض الشائعات ومنها فرض رسوم جديدة على الواردات المصرية، أما بالنسبة لقرار الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الدولار الجمركي فهو لم يحدث أي أثر على أسعار مواد البناء في مصر حتى الآن، ليستمر سعر خام الحديد كام هو دون تغيير بسبب هذه الشائعات.

سجلت أسعار منتجات الحديد اليوم الاثنين استقرار نسبي، وذلك بعد قرار مصانع الحديد المصرية بتخفيض سعر طن الحديد بنسب تقارب 300 جنيه تسليم أرض المصنع.

ومن أشهر منتجات الحديد التي يبحث عن أسعارها في مصر سعر حديد عز وكذلك حديد المصريين، أما بالنسبة للأسمنت فهناك الكثير من الشركات المشهورة في السوق المصري.

أما بالنسبة لمتوسط أسعار الحديد اليوم فهي كالتالي :

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عز عز 11890 12000 12150
شركة حديد عز الدخيلة 11890 12000 12150
شركة حديد المصريين المصريين 11780 11900 12050
شركة حديد بشاي بيشاي 11750 11850 12000
شركة حديد العتال العتال 11650 11750 11900
شركة حديد عطية عطية 11600 11700 11850
شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 11575 11700 11850
شركة حديد الجارحي الجارحي 11650 11750 11900
 شركة حديد المعادي المعادي 11600 11700 11850
شركة حديد السويس للصلب السويس 11600 11700 11850
مصنع سرحان للصلب سرحان 11550 11650 11800
مصنع قوطة للصلب قوطة 11550 11650 11800
شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11600 11650 11800
شركة حديد المراكبي المراكبي 11600 11650 11800
شركة حديد العشري العشري 11600 11700 11850
شركة حديد الكوستيل الكوستيل 11500 11600 11750
شركة حديد عياد عياد 11550 11650 11800
شركة حديد الكومي الكومي 11450 11550 11700
شركة حديد حديدنا حديدنا 11450 11550 11700
شركة طنطا للصلب طنطا 11450 11550 11700
شركة حديد بيانكو بيانكو 11400 11500 11650
شركة حديد عنتر عنتر 11450 11550 11700
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