سعر طن الحديد والاسمنت فى مصر للمستهلك اليوم

صرح عضو ورئيس شعبة مواد البناء السيد أحمد الزيني أن أسعار الحديد قد عادت إلى حالة الهدوء والاستقرار، وذلك بعد ارتفاع سعر الحديد في مصر خلال الفترة الماضية نتيجة انتشار بعض الشائعات ومنها فرض رسوم جديدة على الواردات المصرية، أما بالنسبة لقرار الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الدولار الجمركي فهو لم يحدث أي أثر على أسعار مواد البناء في مصر حتى الآن، ليستمر سعر خام الحديد كام هو دون تغيير بسبب هذه الشائعات.

سجلت أسعار منتجات الحديد اليوم الاثنين استقرار نسبي، وذلك بعد قرار مصانع الحديد المصرية بتخفيض سعر طن الحديد بنسب تقارب 300 جنيه تسليم أرض المصنع.

ومن أشهر منتجات الحديد التي يبحث عن أسعارها في مصر سعر حديد عز وكذلك حديد المصريين، أما بالنسبة للأسمنت فهناك الكثير من الشركات المشهورة في السوق المصري.

أما بالنسبة لمتوسط أسعار الحديد اليوم فهي كالتالي :