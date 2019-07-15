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وصول طائرة روسية ثامنة إلى أنقرة تحمل معدات “إس 400”

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:52 - 15 يوليو 2019
طائرة روسية طائرة روسية
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، استمرار وصول معدات منظومة “إس-400” الدفاعية الروسية، إلى البلاد، لليوم الرابع على التوالي.

وقالت الوزارة في بيان: “يستمر شحن معدات منظومة إس 400، وفي هذا الإطار هبطت طائرة ثامنة في قاعدة مرتد الجوية بالعاصمة أنقرة.

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة “إس-400” الروسية إلى أنقرة.

وتعد منظومة “إس-400” واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا بالعالم حاليا، وهي من إنتاج شركة “ألماز-أنتي”، المملوكة للحكومة الروسية.

ودخلت المنظومة الخدمة في الجيش الروسي عام 2007، وتعتبر ترقية لمنظومة الدفاع الجوي “إس-300” التي تم تطويرها في تسعينيات القرن الماضي.

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