ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم البيضاء

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم الاثنين، وذلك بسبب قلة الطلب وزيادة المعروض في السوق، وتعتبر الأسعار هذا العام منخفضة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي، لتواجد الكميات المطلوبة بالمنافذ وعدم وجود عجز في السوق المصري.

ويلجأ كثير من المصريين إلى لحوم الدواجن نظرا لانخفاض سعرها عن لحوم المواشي، وتعد الدواجن العنصر الغذائي الرئيسي المتواجد بشكل دائم على سفرة طعام المصريين، كما يلجا البعض لتربية الكتاكيت لانخفاض التكلفة والاستفادة من لحومها بعد أن تكون جاهزة للذبح.

وتختلف أسعار الدواجن يوماً بعد يوم ، حيث سجل سعر كيلو اللحم الأبيض اليوم مبلغ 27 جنيه، أما كرتونه البيض الأبيض فقد وصلت إلى 30 جنيه، بينما سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 3 إلى 6.5 جنيه، والكتكوت البلدي من 1.8 إلى 2 جنيه، ونقدم لكم من خلال هذه الجداول أسعار المزارع يضاف إلى الأسعار ربح التاجر الذي يتراوح عادة بين 3 إلى 5 جنيهات.

نعرض لكم اسعار بورصة الدواجن المصرية اليوم فهي كالتالي :