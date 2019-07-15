"إسرائيل" تسمح للشاحنات دخول الضفة على نظام " من الباب للباب"

كشت صحيفة يديعوت اليوم الاثنين، بأن "إسرائيل" بدأت خلال الاسابيع الماضية بإستخدام مشروع جديد لنقل البضائع الفلسطينية من الضفة الغربية "لإسرائيل" لتسهيل مرور تلك الشاحنات ان كانت "إسرائيلية" أو فلسطينية ، وبدأ تطبيق المشروع في مدينة الخليل وسيتم لاحقا استخدامه في منطقة نابلس.

ووفقا ليديعوت فإن المشروع الجديد يخص نقل بضائع فلسطينية من الضفة الغربية "لإسرائيل" على النظام الجديد " من الباب الي الباب " بما يتعلق بتحميل او تفريغ البضائع وإلغاء تدريجي لطريقة تفريخ البضائع من " الظهر الى الظهر" كما كان ولا زال متبع على المعابر الحدودية بين "إسرائيل" والضفة الغربية والتي تستغرق وقتاً طويلاً.

وبينت يديعوت انه تم استخدام البرنامج الجديد "من الباب الي الباب " مع تسعة مصانع فلسطينية تنقل شاحنات بضائع لمنطقة "تل ابيب" بعد اجراء فحوصات أمنية عليها ويستغرق وصول تلك الشاحنات من الخليل لتل ابيب ساعتين فقط .

وطالبت الجهات الامنية المصانع الفلسطينية ان تلبي الشروط الامنية "لإسرائيل" حيث طلبت المصانع الفلسطينية من اصحاب المصانع وضع العشرات من كاميرات المراقبة وغرفة مراقبة "إسرائيلية" هي من تراقب تلك المصانع من الداخل على مدار 24 ساعة0

ومنذ استخدام النظام الجديد " من الباب للباب" دخلت "إسرائيل" 7 الالاف شاحنة في وقت زمني قصير جدا .