وفد فلسطيني بقيادة اشتية يصل إلى بغداد

صل اليوم الاثنين، وفدا وزاريا فلسطينيا برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، وآخرا من رجال الأعمال إلى العاصمة العراقية بغداد، للبحث في تعميق العلاقات والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وبحسب الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم، فإنه سيتم فتح آفاق جديدة من التعاون المشترك بين فلسطين والعراق، في إطار الرؤية الاستراتيجية للحكومة التي حددها الرئيس محمود عباس للانفكاك التدريجي عن الاحتلال.

وأشار ملحم إلى أهمية هذه الزيارة بالنظر إلى توقيتها وأهمية العراق بالنسبة للفلسطينيين، مشيدا بمواقف العراق الأخيرة تجاه صفقة القرن وورشة المنامة.

وقال، إن زيارة وفد الحكومة إلى الأردن الأسبوع الماضي في نفس الإطار تسمح بمراكمة الانجاز لتحقيق الهدف الفلسطيني بمواصلة الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، مبينا أن أحد أهم البنود التي ستكون مطروحة على جدول أعمال الزيارة، هو الحصول على النفط العراقي.

وكان العراق قد أعلن خلال زيارة سابقة لرئيس السلطة محمود عباس، عن استعداده لتقديم النفط العراقي، فيما من المتوقع أن تساعد الأردن في تكرير هذا النفط.

يذكر أن سفير فلسطين لدى العراق احمد عقل، أعلن أمس، أن وفدا وزارياً كبيرا برئاسة رئيس الوزراء محمد شتية سيصل الى بغداد الاثنين للبحث في تعميق العلاقات والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وأشار عقل إلى أن الوفد يضم رئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج ووزراء المالية والتخطيط والاقتصاد والزراعة.