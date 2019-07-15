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استهداف مراكب الصيادين شمال القطاع وتوغل محدود شرق رفح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:39 - 15 يوليو 2019
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توغلت عدد من آليات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الاثنين ، لمسافة محدودة في محيط بوابة المطبق شرق مدينة رفح ، في حين استهدفت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين ببحر الشمال.

واكد مراسلنا ان 11جرافة عسكرية صهيونية توغلت لمسافة محدودة في محيط بوابة المطبق شرق مدينة رفح؛ و شرعت بأعمال تجريف بالمكان ، دون التبليغ عن وقوع إصابات .

في سياق متصل، استهدفت زوارق الاحتلال بنيران اسلحتها الرشاشة مراكب الصيادين غرب منطقة السودانية شمال القطاع على بعد 3 اميال.

ويشار الى ان قوات الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين واراضي المواطنين في المناطق الحدودية بشكل يومي .

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