الخارجية الكويتية ردا على إساءة مذيعة “العربية”: عليكم بالاعتذار

طالب نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله العاملين في قناة “العربية” بالمبادرة والإسراع في تقديم اعتذار لتصحيح ما بدر منهم باعتبار أن الكويت عملت وستواصل عملها لرأب الصدع الخليجي، مشيرا إلى أن ما حدث كان خطأ جسيما يستدعي ويستوجب الاعتذار.

وأضاف الجار الله في تصريح على هامش الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي امس الأحد أن هذا الخطأ الجسيم لا ينسجم ولا يتفق على الإطلاق مع مصداقية وموضوعية قناة “العربية”، وبالتالي ما حدث هو خدش لهذه المصداقية والمهنية لقناة كبيرة. وتابع: “ما هكذا تكافأ الكويت على جهودها لتحقيق الوحدة في الموقف الخليجي والتماسك بين أبنائها”، لافتا إلى أن الكويت تبذل جهودا متواصلة، وتدعو دائماً وباستمرار لإيقاف هذه الحملات الإعلامية التي تسيء إلى العلاقات الأخوية وتمس بها.

كانت الإعلامية السعودية في قناة العربية سارة دندراوي تطرقت لخبر نقلته وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية مؤخرا، يتحدث عن تخفيض لأسعار الكحول في قطر، ضمن إجراءات تتعلق بتنظيم كأس العالم .2022

وفي ختام قراءتها للخبر الذي استعرضته بشكل وُصف بأنه “يسيء إلى قطر”، ضمن فقرة إخبارية على قناة “العربية” السعودية، قالت: “ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري”.

يذكر أن الكويت شرعت، عقب قطع السعودية والبحرين ومصر والإمارات بقطع علاقاتها مع قطر، بالقيام بجهود وساطة لإنهاء الأزمة.

وقطعت الدول الأربع في عام 2017 علاقاتها مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة.