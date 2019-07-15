اعتقال 9 مواطنين بالضفة ومداهمات في بيت لحم ونابلس وجنين

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين، حملة مداهمات وتفتيش بمنازل المواطنين في الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال، عددًا من المواطنين، وداهمت عشرات المنازل، خلال اقتحاماتٍ نفذتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، أنّ قواته اعتقلت (9) فلسطينيين خلال حملة لها في منازل المواطنين، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.

وأوضحت مصادر محلية، أنّ الاعتقالات طالت فتاة، فيما تركزت عمليات المداهمة في: بيت لحم وقرى نابلس وجنين وقلقيلية ورام الله.

وأضافت، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشابة شروق محمد موسى البدن، من منزلها في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. وفي المحافظة ذاتها داهمت القوات منزلًا وفتشه في قرية أم سلمونة جنوبًا.

كما اعتقلت، قوات الاحتلال شابين من منطقة كريمزان بمدينة بيت جالا غربًا، بعدما أطلق جنود الاحتلال النار على مركبة كانا يستقلانها.

وفي نابلس، داهمت القوات منزل الأسير المحرر زاهر خطاطبة، في بلدة بيت فوريك شرقًا وعاثت فيه تخريبًا وتفتيشًا، كما اعتقلت الشاب خالد عاكف عوض الله من منزله في قرية سالم شرق نابلس.

وفي رام الله، اعتقلت القوات الصهيونية الشاب مروان أمين العيس، من منزله في قرية كفر عين شمال غرب المدينة.

ومن جنين، جرى اعتقال الشاب محمد سامي مشارقة على معبر الكرامة، الليلة الماضية.