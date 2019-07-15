نتيجة مباراة السنغال وتونس اليوم في كاس افريقيا 2019 اليوم

سجل المنتخب السنغالي نجاحه وتأهله للنهائي في مباراة اليوم لدور نصف النهائي من كأس الامم الافريقية 2019 وذلك بعدما تغلب على تونس بهدف دون رد، حيث كانت المباراة على ملعب الدفاع الجوي.

وتمكن المنتخب التونسي من التأهل للمربع الذهبي بعدما قضى على آمال مدغشقر بثلاثية نظيفة بدور الثمانية، فيما بلغت السنغال هذا الدور بعدما أنهت مغامرة بنين في البطولة القارية بشق الأنفس وفي نفس السياق، أعلن آلان جيريس عن تشكيلة اللاعبين التي ستبدأ المواجهة وهي :

المعز حسن – أسامة حدادي – ياسين مرياح – ديلان برون – محمد دراجير – إلياس سخيري – فرجاني ساسي – أيمن بن محمد – يوسف المساكني – ياسين الخنيسي – وهبي خزري. والتشكيل الأساسي لأسود التيرانجا كانت: حراسة المرمى: ألفريد جوميز، الدفاع: كاليدو كوليبالي – شيخو كوياتي – لامين جاساما – يوسف سابالي، الوسط: إدريسا جاي – بابي أليون نداي – هنري سايفت، الهجوم: كيتا بالدي – ساديو ماني – مباي نيانج. وتواجد الجمهورعلى مدرجات الاستاد من أجل الاستمتاع بالمباراة الكبيرة بين لاعبي المنتخبين على المستطيل الأخضر.