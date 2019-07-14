إلهان عمر ترد على ترامب: نكافح لنحمي أمريكا من أسوأ الرؤساء وأكثرهم فسادا

ردت النائبة الديمقراطية بالكونغرس الأمريكي إلهان عمر على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاجمها فيها هي وزميلتها رشيدة طليب.

النائبتان إلهان عمر ورشيدة طايب تستمعان إلى خطاب حالة الاتحاد للرئيس دونالد ترامب

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النائبتين بالكونغرس من أصول إسلامية بالعودة لمواطنهما الأصلية بعد انتقادات لسياساته حيال الهجرة.

وكتبت إلهان عمر على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": السيد الرئيس، كأعضاء في الكونغرس، فإن الدولة الوحيدة التي أقسمنا اليمين لها هي الولايات المتحدة". "وهذا هو السبب في أننا نكافح من أجل حمايتها من أسوأ الرؤساء وأكثرهم فسادًا ودون كفائة، في من رأيناهم على الإطلاق".

وقال ترامب في تغريدة في وقت سابق: "من الغريب أن نرى الآن عضوات الكونغرس الديمقراطيات "التقدميات"، اللائي جئن أصلاً من بلدان تعتبر حكوماتها كارثة كاملة وشاملة، والأسوأ والأكثر فساداً وغير الكفؤة في أي مكان في العالم. وفي الوقت نفسه يخبرن شعب الولايات المتحدة (أعظم وأقوى أمة على وجه الأرض)، بشراسة كيف تتم إدارة حكومتنا".

وأضاف: "لماذا لا يعودون ويساعدون في إصلاح الأماكن المنهارة تمامًا والمليئة بالجريمة التي أتوا منها. ثم يعدن ليوضحن لنا كيف تم ذلك".

واختتم ترامب سلسلة تغريداته قائلاً: "تحتاج هذه الأماكن إلى مساعدتكن بشدة، ولا يمكن أن تتركوها بسرعة كافية. أنا متأكد من أن نانسي بيلوسي (رئيسة مجلس النواب) ستكون سعيدة للغاية لوضع ترتيبات السفر المجانية بسرعة".

ومن جانبها رفضت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تصريحات الرئيس الأمريكي.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، فازت امرأتان مسلمتان في الولايات المتحدة بمقعدين في الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، في خطوة تعتبر غير مسبوقة.

وفازت إلهان عمر وهي لاجئة صومالية بمقعد في مجلس النواب. وتمكنت رشيدة طليب، العاملة في المجال الاجتماعي والمولودة في ديترويت لأبوين فلسطينيين مهاجرين، من الفوز أيضا بمقعد في مجلس النواب.

ويهاجم الرئيس الأمريكي النائبتين المسلمتين من وقت لآخر.

وفي 15 أبريل/ نيسان الماضي، وبعد ساعات قليلة من إصدار عضوة الكونغرس، إلهان عمر، بيانا يفيد بتصاعد تهديدات القتل ضدها، جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجومه عليها.

وفسر ترامب تعرض إلهان عمر لتهديدات بالقتل، بسبب تصريحاتها المعادية للسامية والمعادية لإسرائيل، واعتبر أنها "خرجت عن نطاق السيطرة".

وغرد ترامب على "تويتر" في ذلك اليوم قائلاً: "قبل أن تقرر رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، التي فقدت السيطرة على الكونغرس، ولم تحقق أي إنجازات، أن تدافع عن إلهان عمر، ينبغي لها (بيلوسي) أن تنظر في خطابات الكراهية الأمريكية والمعادية للسامية وكذلك لإسرائيل التي تدلي بها عمر".

وأردف ترامب عن إلهان عمر: "لقد خرجت عن السيطرة، باستثناء سيطرتها على نانسي بيلوسي".