نتائج التاسع 2019 سوريا - برقم الاكتتاب عبر وزارة التربية السورية

يبحث الطلاب عن موعد صدور نتائج التاسع في سوريا 2019 ، حيث أصبحت محل اهتمام بالغ لدى الطلاب السوريين في تلك المرحلة، ووضحت الوزارة السورية انها مستمرة في كافة أعمال التصحيح والتدقيق حول امتحانات طلاب التعليم الأساسي. وذكرت وزارة التربية السورية أن الإعلان عن نتائج شهادة التعليم الأساسي سيكون بعد الانتهاء من تقديم المقررات.

مؤكدة أن النتائج تكون متاحة عقب صدور نتائج شهادة الثانوية العامة 2019 والتي لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، وأن التواريخ المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة وهدفها التشويش على العملية الامتحانية، وأن الوزارة السورية تكتم أخبار موعد ظهورها حتى لا تضع الطلاب في قلق .

وبينت الوزارة انه يمكن للطلاب والطالبات بمرحلة شهادة التعليم الأساسي 2019 الدورة الأولى الاستعلام عن نتائج التاسع 2019 بعد إعلانها رسميا، ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2019 بالدخول إلى الرابط الرسمي إلى رابط موقع وزارة التربية السورية واختيار نتائج الامتحانات، ومن ثم الاستعلام عن نتائج التاسع برقم الاكتتاب. رابط فحص النتائج