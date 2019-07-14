هازارد يختار رقم أساطير كرة السلة على قميصه الجديد

تمسك نجوم ريال مدريد بأرقامهم، أجبر نجم "الملكي" الجديد، البلجيكي إيدن هازارد، على اختيار رقم ارتبط بأساطير كرة السلة، لارتدائه خلال الموسم الجديد.

وأكدت صحيفة "ماركا"الإسبانية أن هازارد سيرتدي الرقم 23 مع ريال مدريد، وهو رقم ارتبط بأساطير كرة السلة، أمثال مايكل جوردان وليبرون جيمس، خلال مسيرتهم في دوري "إن بي أي".

ووفق الصحيفة، فإن هازارد لن يستطيع ارتداء رقمه المفضل 10، لأن صانع الألعاب الكرواتي لوكا مودريتش هو من يرتديه في "الملكي".

وأكدت صحيفة "ماركا"الإسبانية أن هازارد سيرتدي الرقم 23 مع ريال مدريد، وهو رقم ارتبط بأساطير كرة السلة، أمثال مايكل جوردان وليبرون جيمس، خلال مسيرتهم في دوري "إن بي أي".

ووفق الصحيفة، فإن هازارد لن يستطيع ارتداء رقمه المفضل 10، لأن صانع الألعاب الكرواتي لوكا مودريتش هو من يرتديه في "الملكي".