حملة شعبية واسعة رافضًا لمنع لبنان الفلسطينيين من العمل

دشن نشطاء يطلقون فلسطينيون ولبنانيون، اليوم الأحد، حملة بعنوان "#تجويعي_يخدم_الصفقة" احتجاجاً على ملاحقة السلطات اللبنانية للعمال من اللاجئين الفلسطينيين وحرمانهم من العمل.

وضجت مواقع التواصل المختلفة بعشرات المنشورات والتغريدات الرافضة لقرار السلطات اللبنانية ملاحقة العمال من اللاجئين الفلسطينيين وحرمانهم من العمل، لما في الأمر من تضييق عليهم في ضوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.

وكان، وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان أطلق حملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في 10 /يوليو- تموز الجاري في مختلف المناطق اللبنانية تتضمن إغلاق المحال التي تشغل عمالاً أجانب بشكل غير قانوني، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التي تشغل العمال الأجانب من دون إجازات عمل لهم، بهدف إعطاء الأولوية لليد العاملة اللبنانية وخلق المزيد من فرص العمل لها في ظل المنافسة الناجمة عن تدفق النازحين السوريين إلى لبنان.

يذكر أن القانون اللبناني يمنع اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة أكثر من 60 مهنة، إضافة إلى مجموعة من القرارات الإدارية التي تحدد الشروط الواجب توفرها للحصول على اجازة عمل/ ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات في لبنان بحسب إحصاء العام 2017 يبلغ 174 ألفا و422 فرداً يعيشون في 12 مخيماً و156 تجمعاً فلسطينياً في مختلف المناطق اللبنانية.

وأحدث القرار اللبناني رفضاً فصائلياً ورسمياً واسعاً كونه يتزامن مع إعلان الإدارة الأميركية عن خطة القرن والخطة الاقتصادية الخاصة بها التي أعقبت انعقاد مؤتمر البحرين الاقتصادي الشهر الماضي.

















