مفتي ينصح متصلا باللجوء إلى "الشيخ غوغل"!

نصح عضو هيئة كبار علماء السعودية، المستشار في الديوان الملكي عبد الله بن محمد المطلق، خلال برنامجه الجمعة، أحد المتصلين بالاستعانة بمحرك البحث "غوغل".

وطلب "المطلق" في برنامجه "استديو الجمعة"، على إذاعة "نداء الإسلام"، من المتصل الذي أراد الاستفهام عن بعض القضايا من الشيخ، بالاستعانة بمحرك البحث "غوغل" لمعرفة الإجابات.

وقال للمتصل: "فيه شيخ اسمه غوغل، ونحن نسأله".

ومن بين الأسئلة التي طرحها المتصل على المطلق، هو ما الفارق بين حديث النبي محمد "إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا ذكر الله تعالى"، وقول النبي محمد: "لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر".

كما تساءل المتصل عن معنى "عفرتيه"، فأوضح "المطلق" له أنه "الظاهر من إبطيه عند رفع اليد في الحديث الشريف: "فرفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى بان عفرتاه".