9 قتلى جراء تحطم طائرة سياحية في السويد

لقي تسعة أشخاص حتفهم، اليوم الأحد، إثر تحطم طائرة سياحية صغيرة في شمال السويد، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وقالت غابرييلا باندلينغ المتحدثة باسم منطقة فاستربوتن (شمال غرب) "قتل جميع الركاب التسعة"، بدون أن تكشف هويات الضحايا.

وكانت الطائرة أقلعت من مطار يوميا قرابة الساعة 13,30. وبدت الطائرة وفق مشاهد التقطها هواة ونشرتها صحيفة افتونبليدت، وهي تهوي عموديا.

وقال الشاهد بيتر لارسون لصحيفة داغنس نيتر "سمعت صوتا غريبا لمحرك، بدا لي غير عادي. رفعت رأسي ورأيت طائرة تدور بشكل لولبي".

واضاف "خلت للوهلة الاولى أن الامر يتعلق بتحليق استعراضي لكني سرعان ما ادركت ان الامر غير عادي".

وعثر على حطام الطائرة في جزيرة تقع جنوب المطار.